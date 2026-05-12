Akumuliatorinis vertikalaus šepečio tipo dulkių siurblys CV 30/2 Bp
Pirmasis profesionalus akumuliatorinis šepečio tipo dulkių siurblys visoms kiliminėms dangoms ir kietiems paviršiams: CV 30/2 Bp. Su automatine grindų dangos atpažinimo funkcija, žema prošvaisa ir šepečio valymo funkcija.
CV 30/2 Bp su 3 litrų talpos konteineriu yra pirmasis akumuliatorinis šepečio tipo dulkių siurblys, skirtas profesionaliai valyti visas kilimines dangas ir kietus paviršius. Dėl automatinės grindų atpažinimo funkcijos jis puikiai prisitaiko prie grindų dangos. Galingas šepetys kruopščiai išvalo tekstilinių grindų audinių pluoštus ir juos akivaizdžiai ištiesina. Kompaktiškas ir manevringas akumuliatorinis vertikalus šepečio tipo dulkių siurblys dėl ypač žemos prošvaisos lengvai valo po lovomis ir kitais baldais. Todėl jis idealiai tinka biurų ar viešbučių valymui. Dar vienas privalumas: greita ir higieniška cilindrinio šepečio savaiminio išsivalymo funkcija. Plaukai, kuriuos surenka cilindrinis šepetys, pašalinami kojiniu jungikliu, o likusieji automatiškai susiurbiami dulkių siurbliu. Akumuliatorinis dulkių siurblys su šepečiu CV 30/2 Bp pasižymi itin patogiu dizainu bei turi inovatyvią rankeną: su įjungimo / išjungimo jungikliu, eco!efficiency režimu ir LED ekranu, kuriame rodomas likęs akumuliatoriaus veikimo laikas. Atkreipkite dėmesį, kad užsakant šį modelį reikia atskirai užsisakyti galingą Kärcher Battery Power+ akumuliatorių ir akumuliatoriaus įkroviklį. Papildomai galima įsigyti itin efektyvų HEPA-14 filtrą.
Savybės ir privalumai
Automatinė grindų atpažinimo funkcijaAutomatinis valymo efektyvumo pritaikymas konkrečiam paviršiui. Puikūs tekstilinės dangos ir kietųjų grindų paviršių valymo rezultatai.
Cilindrinio šepečio savaiminio išsivalymo funkcija naudojant kojinį jungiklįŠepečiu surinkti plaukai atskiriami ir susiurbiami dulkių siurbliu. Greitas ir veiksmingas cilindrinio šepečio išvalymas jo neišimant. Bekontaktis, ir todėl ypač higieniškas cilindrinio šepečio valymas.
Daugiafunkcinė inovatyvi rankena su LED ekranuSu ergonomišku įjungimo / išjungimo mygtuku. eco!efficiency režimas: prailgina akumuliatoriaus veikimo laiką, sumažina veikimo triukšmą. Praktiškas LED ekranas, kuriame rodomas likęs akumuliatoriaus veikimo laikas.
Kompaktiškas dizainas su labai žema prošvaisa
- Lankstųjį dulkių siurblį galima lygiai pastatyti ant grindų.
- Galima be vargo siurbti po lovomis ir kitais baldais.
36 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorinė serija
- Suderinamas su visais 36 V Kärcher Battery Power+ ir Battery Power akumuliatoriais.
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Vakuumas (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Oro srautas (l/s)
|34
|Įvertintas našumas (W)
|420
|Garso lygis (dB(A))
|64
|Konteinerio talpa (l)
|3
|Darbinis plotis (cm)
|30
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 50 (6,0 Ah) Power rėžimas / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 67 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 47 (7,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 310 x 1150
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Ritininio šepetėlio standumas: vidutinio minkštumo
- Ritininių šepečių skaičius: 1 Piece(s)
- Ritininių šepečių spalva: Juoda
- Nuimamas siurbimo vamzdis
- Gofruota siurbimo žarna
Įranga
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
Pritaikymo sritys
- Ypatingai rekomenduojamas biurų valymui bei viešbučių sektoriui
- Kruopščiam visų grindų valymui – nuo kietų grindų iki kilimų
Priedai
CV 30/2 Bp atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.