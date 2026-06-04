Akumuliatorinis vertikalaus šepečio tipo dulkių siurblys CV 30/2 Bp Adv
Automatinis grindų atpažinimas, šepečio valymo funkcija, žemas valymo aukštis ir paviršių antgalis: CV 30/2 Bp Adv yra pirmasis akumuliatorinis vakuuminis šepečio tipo siurblys, skirtas visiems kilimams ir kietiems paviršiams.
Su papildomu paviršiaus antgaliu standartiniame komplekte: Profesionalus akumuliatorinis vakuuminis šepečio tipo siurblys CV 30/2 Bp Adv stebina geriausiais valymo rezultatais ir patogumu. Belaidis ir kompaktiškas 3 litrų talpos vakuuminis siurblys puikiai pritaikytas visiems kilimams ir kietiems paviršiams dėl automatinio grindų atpažinimo funkcijos. Tekstilinių grindų pluoštai kruopščiai išvalomi ir matomai ištiesinami. Dėl ypač mažo valymo aukščio akumuliatorinis ir manevringas vakuuminis valymo įrenginys puikiai tinka valymo paslaugas teikiančioms įmonėms arba viešbučių sektoriuje valant po lovomis ir kita įranga. Taip pat praktiška: greita ir higieniška ritininio šepečio savaiminio išsivalymo funkcija, kurią patogiai galima įjungti kojiniu jungikliu. Ritininiu šepečiu surinkti plaukai atskiriami, o likusieji automatiškai išsiurbiami. Įjungimo/išjungimo jungiklis, eko!efektyvumo režimas ir LED ekranas, rodantis likusį akumuliatoriaus veikimo laiką ant naujoviškos rankenos, užbaigia mašiną. Užsakydami atminkite, kad CV 30/2 BpAdv galingą Kärcher Battery Power+ akumuliatorių ir suderinamą akumuliatoriaus įkroviklį reikia užsakyti atskirai. Pasirinktinai galima įsigyti labai efektyvų HEPA-14 filtrą.
Savybės ir privalumai
Automatinė grindų atpažinimo funkcijaAutomatinis valymo efektyvumo pritaikymas konkrečiam paviršiui. Puikūs tekstilinės dangos ir kietųjų grindų paviršių valymo rezultatai.
Cilindrinio šepečio savaiminio išsivalymo funkcija naudojant kojinį jungiklįŠepečiu surinkti plaukai atskiriami ir susiurbiami dulkių siurbliu. Greitas ir veiksmingas cilindrinio šepečio išvalymas jo neišimant. Bekontaktis, ir todėl ypač higieniškas cilindrinio šepečio valymas.
Platu priedų asotimentasLankstus paviršiaus antgalis skirtas grindų, spintelių valymo darbams ir darbams didesniame aukštyje. Praktiškas apmušalų antgalis ir plyšio antgalis.
Daugiafunkcinė inovatyvi rankena su LED ekranu
- Su ergonomišku įjungimo / išjungimo mygtuku.
- eco!efficiency režimas: prailgina akumuliatoriaus veikimo laiką, sumažina veikimo triukšmą.
- Praktiškas LED ekranas, kuriame rodomas likęs akumuliatoriaus veikimo laikas.
Kompaktiškas dizainas su labai žema prošvaisa
- Lankstųjį dulkių siurblį galima lygiai pastatyti ant grindų.
- Galima be vargo siurbti po lovomis ir kitais baldais.
36 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorinė serija
- Suderinamas su visais 36 V Kärcher Battery Power+ ir Battery Power akumuliatoriais.
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Vakuumas (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Oro srautas (l/s)
|34
|Įvertintas našumas (W)
|420
|Garso lygis (dB(A))
|64
|Konteinerio talpa (l)
|3
|Darbinis plotis (cm)
|30
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 50 (6,0 Ah) Power rėžimas / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 67 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 47 (7,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 310 x 1150
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Paviršiaus valymo antgalis
- Ritininio šepetėlio standumas: vidutinio minkštumo
- Ritininių šepečių skaičius: 1 Piece(s)
- Ritininių šepečių spalva: Juoda
- Nuimamas siurbimo vamzdis
- Gofruota siurbimo žarna
Įranga
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
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Pritaikymo sritys
- Ypatingai rekomenduojamas biurų valymui bei viešbučių sektoriui
Priedai
CV 30/2 Bp Adv atsarginės dalys
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