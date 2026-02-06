BVL 3/1 Bp
Valymas ankštose vietose: itin lengvas, galingas ir akumuliatorinis BVL 3/1 Bp kuprinės tipo dulkių siurblys išsiskiria tvirta EPP medžiaga ir puikiu kainos ir kokybės santykiu.
Itin lengvas, galingas ir akumuliatorinis: tai pirmasis tokio tipo dulkių siurblys, kuris sveria vos 4,5 kilogramo. Taip yra dėl naujoviškos EPP medžiagos, dėl kurios BVL 3/1 Bp kuprinės tipo siurblys yra ypač tvirtas ir patvarus, nepaisant mažo svorio. Nesvarbu, ar tai būtų mokyklų pagalbinis personalas, prekybininkai, ar privatūs namų ūkiai – valymo procesas atliekamas net aukštai: Galingas kuprinės tipo dulkių siurblys su 3 litrų talpos konteineriu yra puikus sprendimas valymui siaurose vietose. Galingas Kärcher Battery Power akumuliatorius užtikrina ilgą darbo laiką, o ergonomiškas nešiojimo rėmas pašalina įtampą dirbant. Su praktišku valdymo skydeliu ant juosmens, kad būtų galima valdyti visas svarbias valdymo ir papildomas funkcijas, BVL 3/1 Bp yra ypač patogus naudoti ir valdomas be pastangų. EC variklis itin atsparus nusidėvėjimui. Be įprastų priedų, tokių kaip filtras HEPA-14. Užsakydami įrenginį, atminkite, kad Kärcher Battery Power akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis turi būti užsakomi atskirai.
Savybės ir privalumai
Lengvas belaidis dulkių siurblys - kuprinėPagaminta iš itin lengvo, naujoviško EPP (polipropileno). Leidžia dirbti ergonomiškai. Patogus transportavimas.
Novatoriškas EPP (polipropilenas)Ilgaamžis ir patvarus Lengvas Itin ekologiškas, nes yra 100 procentų perdirbamas.
Labai ergonomiškasdeuter® nešiojimo rėmas itin patogus net ir naudojant ilgesnį laiką. Ant juosmens diržo esantis valdymo skydelis leidžia patogiai valdyti ir stebėti visas funkcijas. Dešiniarankiams ir kairiarankiams siurbimo žarną galima prijungti pagal poreikius
Variklis be šerelių
- Didelis atsparumas ir ilgas tarnavimo laikas.
- Galima ilgalaikiai darbo intervalai bei padidintas efektyvumas ir našumas.
eco!efficiency režimas
- eco!efficiency režimas sumažina įrenginio energijos poreikį, skleidžiamą triukšmą ir prailgina akumuliatoriaus veikimo laiką.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
- Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|3
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Oro srautas (l/s)
|35,4
|Įvertintas našumas (W)
|350
|Vakuumas (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 120 (5,0 Ah) / approx. 130 (6,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 52 (5.0 Ah) Power rėžimas / max. 31 (5.0 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 73 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 41 (7,5 Ah)
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|220 x 317 x 450
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 1 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
- Perjungiamas grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
Įranga
- eco!efficiency režimas
- Nešimo rėmas
Pritaikymo sritys
- Tinka naudoti mokykloms
- Ypatingai patogus naudoti prekybos pramonėje
- Idealus namų ūkiams
- Patogi laiptų proiežiūra
- Taškinis valymas
Priedai
