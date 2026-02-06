BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
Ypač lengvas ir galingas akumuliatorinis kuprinės tipo juodos spalvos BVL 3/1 Bp Anniversary Edition dulkių siurblys išsiskiria tvirta EPP medžiaga ir puikiu kainos ir kokybės santykiu.
„Kärcher“ 90 metų jubiliejaus proga pristatome itin lengvą ir galingą akumuliatorinį kuprinės tipo juodos spalvos „BVL 3/1 Bp Anniversary Edition“ dulkių siurblį. Tai pirmasis dulkių siurblys, kurio svoris dėl novatoriškos EPP medžiagos siekia vos 4,5 kg, tačiau kuris taip pat pasižymi ypač tvirta ir patvaria konstrukcija. Idealiai tinka valymo personalui, prekybininkams ir naudoti namuose: šis galingas dulkių siurblys su 3 l talpos konteineriu stebina įspūdingu valymo efektyvumu mažose erdvėse. Galingas „Kärcher Battery Power“ akumuliatorius užtikrina ilgą veikimo laiką, o dėl ergonomiškų petnešų naudotojas atlikdamas valymo darbus neįsitempia. Ant juosmens diržo yra praktiškas valdymo skydelis, todėl naudoti „BVL 3/1 Bp Anniversary Edition“ labai lengva ir patogu. Bešepetėlinis EC variklis itin atsparus nusidėvėjimui. Be įprastų priedų, taip pat galima įsigyti papildomų, pavyzdžiui, HEPA-14 filtrą. Atkreipkite dėmesį: įsigyjant šį modelį, „Kärcher Battery Power“ akumuliatorius ir suderinamas akumuliatoriaus įkroviklis užsakomi atskirai. Į išskirtinį „Anniversary Edition“ modelio komplektą įeina 10 plyšimui atsparių neaustinės medžiagos filtravimo maišelių.n“ modelio komplektą įeina 10 plyšimui atsparių neaustinės medžiagos filtravimo maišelių.
Savybės ir privalumai
Lengvas belaidis dulkių siurblys - kuprinėPagaminta iš itin lengvo, naujoviško EPP (polipropileno). Leidžia dirbti ergonomiškai. Patogus transportavimas.
Novatoriškas EPP (polipropilenas)Ilgaamžis ir patvarus Lengvas Itin ekologiškas, nes yra 100 procentų perdirbamas.
Labai ergonomiškasdeuter® nešiojimo rėmas itin patogus net ir naudojant ilgesnį laiką. Ant juosmens diržo esantis valdymo skydelis leidžia patogiai valdyti ir stebėti visas funkcijas. Dešiniarankiams ir kairiarankiams siurbimo žarną galima prijungti pagal poreikius
Variklis be šerelių
- Didelis atsparumas ir ilgas tarnavimo laikas.
- Galima ilgalaikiai darbo intervalai bei padidintas efektyvumas ir našumas.
eco!efficiency režimas
- Tvarus dėl mažesnių energijos sąnaudų.
- Mažesnis skleidžiamas garsas ir triukšmo tarša.
- Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Tinka su visomis 36 V "Kärcher Battery Power+"/Power baterijomis.
- Integruotas likusio veikimo laiko ekranas ant akumuliatoriaus.
- Akumuliatoriaus pakeitimas trunka akimirksnį ir yra labai paprastas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|3
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Oro srautas (l/s)
|35,4
|Įvertintas našumas (W)
|350
|Vakuumas (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 120 (5,0 Ah) / approx. 130 (6,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 52 (5.0 Ah) Power rėžimas / max. 31 (5.0 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 73 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 41 (7,5 Ah)
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|220 x 317 x 450
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 1 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
- Perjungiamas grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
Įranga
- eco!efficiency režimas
- Nešimo rėmas
Pritaikymo sritys
- Tinka naudoti mokykloms
- Ypatingai patogus naudoti prekybos pramonėje
- Idealus namų ūkiams
- Patogi laiptų proiežiūra
- Taškinis valymas
Priedai
