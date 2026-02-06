BVL 5/1 Bp
Itin lengvas ir labai tvirtas dėl naujoviškos EPP medžiagos: Galingas ir ilgaamžis belaidis dulkių siurblys - kuprinė BVL 5/1 Bp iš Kärcher, skirtas valymo darbams siaurose erdvėse.
Lengvas, galingas ir akumuliatorinis dulkių siurblys - kuprinės tipo BVL 5/1 Bp yra pirmasis dulkių siurblys, kuris dėl naujoviškos EPP medžiagos sveria tik < 4,6 kg (nešant svorį ant nugaros) medžiagos savybės tuo pat metu užtikrina ypatingą tvirtumą ir ilgaamžiškumą. 500 vatų galia, ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas ir 5 litrų talpa, dulkių siurblys - kuprinė yra puikus pasirinkimas siaurose erdvėse, kur valymo procesas tampa sudėtingu dėl erdvės trūkumo – kino teatruose, lėktuvuose, autobusuose ar traukiniuose, puikiai tinka laiptų valymui. Ergonomiškas nešiojimo rėmas ir įmantrus valdymas, su visomis svarbiomis valdymo ir papildomomis funkcijomis, valdomomis valdymo pulto dėka kuris yra ant juosmens diržo, užtikrina patogumą tiek dešiniarankiams tiek kairiarankiams, net atliekant sudėtingas užduotis. EC pavara be šerelių yra ilgaamžė. Komplekte su skirtingais priedais. Taip pat pasirinktinai galima įsigyti HEPA-14 filtrą. Įrenginiui reikalingą akumuliatorių ir akumuliatoriaus įkroviklį reikia užsakyti atskirai.
Savybės ir privalumai
Lengvas belaidis dulkių siurblys - kuprinėPagaminta iš itin lengvo, naujoviško EPP (polipropileno). Leidžia dirbti ergonomiškai. Patogus transportavimas.
Novatoriškas EPP (polipropilenas)Ilgaamžis ir patvarus Lengvas Itin ekologiškas, nes yra 100 procentų perdirbamas.
Labai ergonomiškasNešiojimo rėmas itin patogus net dirbant ilgesnį laiką. Ant juosmens diržo esantis valdymo skydelis leidžia patogiai valdyti ir stebėti visas funkcijas. Dešiniarankiams ir kairiarankiams siurbimo žarną galima prijungti pagal poreikius
Variklis be šerelių
- Didelis atsparumas ir ilgas tarnavimo laikas.
- Galima ilgalaikiai darbo intervalai bei padidintas efektyvumas ir našumas.
eco!efficiency režimas
- eco!efficiency režimas sumažina įrenginio energijos poreikį, skleidžiamą triukšmą ir prailgina akumuliatoriaus veikimo laiką.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
- Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|5
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|500
|Vakuumas (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 150 (6,0 Ah) / approx. 200 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 50 (6,0 Ah) Power rėžimas / max. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 64 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 30 (7,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|220 x 320 x 510
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 1 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Metalinis, chromuotas
- Perjungiamas grindų antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
Įranga
- eco!efficiency režimas
- Nešimo rėmas
Videos
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka valyti lėktuvuose, autobusuose ir traukiniuose
- Idealiai tinka viešbučiuose ir restoranuose, mažmeninėje prekyboje, kino teatruose ar teatruose
- Patogus statybinių paslaugų rangovams biuruose, koridoriuose ir laiptinėse
Priedai
BVL 5/1 Bp atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.