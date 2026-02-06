LVS 1/2 Bp
LVS 1/2 Bp akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys išsiskiria puikia siurbimo galia dėl cikloninio filtro technologijos. Universalus naudojimas, trijų pakopų reguliuojama siurbimo galia, HEPA 13 filtras, grindų antgalis ir plyšių antgalis.
Galingas akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys LVS 1/1 Bp išsiskiria puikia siurbimo galia. Komplekte yra plyšių antgalis ir elektra varomas grindų antgalis, skirtas kruopščiai valyti visų tipų grindis ir tekstilinius paviršius. „Kärcher“ cikloninio filtro technologija užtikrina, kad didelė siurbimo galia bus išlaikoma nuolat. Dėl kompaktiškos belaidės konstrukcijos, manevringumo ir universalumo įrenginys idealiai tinka viešbučių, maitinimo, mažmeninės prekybos ir patalpų valymo sektoriams – juo puikiai išvalysite tiek atskiras nešvarias vietas, tiek laiptus, nes jis suteikia neribotą judėjimo laisvę. Integruotas HEPA 13 filtras atitinka aukščiausius higienos standartus. LVS 1/2 Bp lengva naudoti: siurbimo galią galima reguliuoti renkantis iš trijų lygių, be to, vos keliais paprastais judesiais cilindrinis dulkių siurblys pavirs į rankinį, kuriuo patogiai išvalysite apmušalus ir įvairius kitus paviršius. Atliekų konteineriui nereikia jokių filtro maišelių ir jis gali būti higieniškai ištuštintas, todėl sutaupysite lėšų. Išskirtinį dulkių siurblio valymo našumą užtikrina galingas 36 V „Kärcher“ įkraunamas akumuliatorius. Pastaba: akumuliatorius ir greitojo krovimo įkroviklisnėra įtraukti į tiekiamą komplektą ir turi būti užsakomi atskirai.
Savybės ir privalumai
Profesionali kokybė: ypač tvirtas ir ilgaamžisUnikali cikloninio filtro technologija, užtikrinanti nuolatinę didelę siurbimo galią. Bešepetėlinis EC variklis užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir didelį atsparumą nusidėvėjimui. Inovatyvi ir laiką taupanti, lengvai prižiūrima filtro sistema.
Išskirtinis valymo našumasValymas tiksliai pagal poreikius: galima rinktis iš trijų skirtingų valymo režimų. Veiksmingai pašalina dulkes ir nešvarumus nuo visų paviršių. Puikiai tinka atskiroms purvinoms vietoms valyti. Neribota judėjimo laisvė ir ilgas veikimas dėl 36 V akumuliatoriaus.
Labai efektyvus HEPA-13 filtrasUžtikrina aukščiausius saugos standartus higieniškai jautriose vietose Aukštas filtravimo ir 99,95% atskyrimo laipsnis sulaiko mažas daleles. Sertifikuota pagal bandymo standartą DIN EN 1822: 2019.
Lankstus valymas: galima rinktis iš trijų darbo režimų
- Galios režimas, standartinis režimas arba ekologiškas „eco!efficiency“ režimas.
- Pasirinkite siurbimo galią pagal valymo paskirtį.
- „eco!efficiency“ režimas: didina tvarumą ir prailgina akumuliatoriaus veikimo laiką.
Praktiškas atliekų konteineris
- Filtro maišeliai nereikalingi: užtikrinamas tvarumas ir sumažėja nereikalingos išlaidos.
- Galima greitai ir paprastai ištuštinti be jokio tiesioginio sąlyčio su nešvarumais.
- Konteineris permatomas, todėl visada matosi pripildymo lygis.
Tinka įvairiam naudojimui
- Tinka įvairioms grindų dangoms ir paviršiams.
- Galima lanksčiai naudoti kaip rankinį arba cilindrinį dulkių siurblį.
- Taip pat idealiai tinka laiptams valyti.
Aktyvus grindų antgalis, 25 cm pločio
- Giluminiam tekstilinių paviršių valymui.
- Kruopščiai išvalo tekstile dengtų grindų pluoštus ir pastebimai juos ištiesina.
- Taip pat tinka visų tipų kietiems paviršiams kruopščiai valyti.
Montuojamas prie sienos
- Taupantis erdvę ir lengvai sandėliuojamas.
- Saugus dulkių siurblio laikymas.
- Visada paruoštas naudoti.
„FlexoMate“ laikiklis
- Taupantis erdvę ir lengvai sandėliuojamas.
- Saugus dulkių siurblio laikymas.
- Visada paruoštas naudoti.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Tinka su visomis 36 V "Kärcher Battery Power+"/Power baterijomis.
- Integruotas likusio veikimo laiko ekranas ant akumuliatoriaus.
- Akumuliatoriaus keitimas itin greitas ir paprastas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|0,35
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Garso lygis (dB(A))
|72
|Oro srautas (l/s)
|15
|Įvertintas našumas (W)
|350
|Vakuumas (mbar/kPa)
|220 / 22
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / approx. 80 (5.0 Ah) Power rėžimas / approx. 28 (5.0 Ah) eco!efficiency režimas: / approx. 40 (2.5 Ah) Power rėžimas / approx. 14 (2.5 Ah)
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|186 x 250 x 1150
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 1 Piece(s)
- Elektra varomas antgalis
- Plyšių antgalis
- Variklio apsaugos filtras
- HEPA filtras: HEPA 13 filtras
- Montuojamas prie sienos
Įranga
- eco!efficiency režimas
Videos
Pritaikymo sritys
- Kruopščiam visų grindų valymui – nuo kietų grindų iki kilimų
- Patogus statybinių paslaugų rangovams biuruose, koridoriuose ir laiptinėse
- Puikiai tinka valyti lėktuvuose, autobusuose ir traukiniuose
- Idealiai tinka viešbučiuose ir restoranuose, mažmeninėje prekyboje, kino teatruose ar teatruose
- Specialiai sukurtas kruopščiam automobilio salono valymui
Priedai
LVS 1/2 Bp atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.