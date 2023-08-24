PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS SU [SQ] ONE
Supaprastinkite procesų valdymą lanksčiai ir skirtingose lokacijose: su [SQ] ONE jus komunikuosite iki 10 kartų greičiau, sutaupysite iki 20% savo išlaidų bei 30% savo laiko, kurį investavote iki šiol. Sumažinkite atotrūkį tarp jūsų skaitmeninių duomenų ir verslo valdymo dėl tvarios sėkmės akimirkų.
TINKLE SUSIETAS VALYMAS PRASIDA ČIA
Supaprastinkite savo procesų valdymą visiškai lanksčiai ir skirtingose vietose.
Privalumai
Mūsų serviso programinė įranga [SQ] ONE supaprastina jūsų procesų valdymą – įvairiuose vietose ir labai lanksčiai.
Proceso supaprastinimas
Mūsų programine įranga paremtas procesų optimizavimas turi didelį poveikį jūsų pridėtinės vertės grandinei ir yra veiksmingas įrankis jūsų darbuotojams atliekant kasdienes užduotis.
Padidėjęs efektyvumas
Ten, kur jums to reikia: naudokitės intuityviomis ir savaime suprantamomis paslaugomis naudodami naršyklę ir programėlę. Visada skaitmeninis ir suprantamas dėl daugiakalbių funkcijų.
Skaitmenizavimo seka
Tokia pat dinamiška kaip ir pati jūsų kasdienė darbo rutina – pamainų planavimas realiuoju laiku ir tiesioginis darbuotojų bendravimas per programėlę leidžia jūsų komandai įgalinti tinklinį valymą visur.
Iš pirmo žvilgsnio
Aiški struktūra ir paprastas valdymas – mūsų programinė įranga [SQ] One užtikrina itin švarius procesus jūsų kasdieniam darbiniam gyvenime.
Štai kaip pradėti:
1. Ar reikalinga konsultacija?
Mes būsime labiau nei laimingi galėdami suteikti jums asmeninę konsultaciją bei dirbti kartu, siekiant gauti kiek įmanoma daugiau naudos iš [SQ] ONE.
2. Ženkite į [SQ] ONE pasaulį
Mūsų platforma visada pasiruošusi veikti ir suteikti jums lankstų prisijungimą iš bet kurios vietos per internetą ar programėlę.
3. Jūs galite pradėti iš karto!
Naudokitės [SQ] ONE paslaugomis, pvz., programėle ar platforma, kad sudarytumėte duomenimis optimizuotus darbo grafikus ir dalytumėtės jais su visais.
Atsisiųskite
Kärcher programėlę [SQ] ONE galima atsisiųsti iš "Apple Store" arba "Google Play" parduotuvių. Tiesiog atsisiųskite programėlę ir pradėkite naudotis išmaniuoju kasdienių procesų valdymu.
[SQ] ONE programėlė
Viskas jūsų delne
[SQ] ONE programėlė suteikia galimybę naudotis trumpais maršrutais ir tiesioginio bendravimo su darbuotojais kanalais:
- Mobilieji valymo grafikai ir integruotas darbo laiko registravimas aktyviai padeda darbuotojams atlikti kasdienes užduotis.
- Dinaminis pamainų planavimas ir galimybė daryti korekcijas.
- Integruota žinučių siuntimo paslauga ir daugiakalbės funkcijos.
Kokybės ir našumo sąjunga
Patenkinti klientai ir motyvuotas personalas dėka [SQ] ONE:
- Duomenų bazėje kaupiami duomenys užtikrina nuolat didėjantį našumo lygį
- Visiškas skaidrumas ir veiksmingi sprendimai naudojant integruotą skundų valdymą
- Įrodymų ir valymo standartų laikymasis
- Supaprastintas užduočių ir paslaugų įgyvendinimas su stebėjimo parinktimis ir reitingavimo rodikliais
Sutaupykite laiko ir pastangų
[SQ] ONE padeda greitai ir efektyviai atlikti kasdienes užduotis. Tai atveria naujus kelius optimizuotam bendradarbiavimui:
• Užpildykite neužpildytus pamainų grafikus ir stebėkite darbo valandas.
• Paprastas logistikos organizavimas ir skundų valdymas
• Iš bet kurios vietos, iš kiekvieno galutinio įrenginio - visada skaitmeninis ir lengvai pasiekiamas