Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 105/180 R Bp Classic
Akumuliatorinis hidraulinis KM 105/180 R Bp Classic pramoninis šlavimo įrenginys yra tvirtas, tačiau kompaktiškas ir tinkamas naudoti tiek viduje, tiek lauko terijai prižiūrėti.
Nors jis tinka šluoti didelius kiekius dulkių ir stambius nešvarumus lauke, jį taip pat galima naudoti patalpose: mūsų akumuliatorinis KM 105/180 R Bp Classic pramoninis šlavimo įrenginys yra plačiai pritaikomas. Traukos pavara ir cilindrinio bei šoninio šepečio varikliai yra visiškai hidrauliniai, todėl jie yra ypač tvirti. Kartu su kitais aukštos kokybės komponentais tokiais kaip pėdsakų nepaliekančiomis guminėmis padangomis, šie komponentai daro įrenginį ilgaamžį. Standartiškai integruota didelio našumo filtravimo sistema, kuri valoma naudojant automatinę sistemą, gali lengvai susidoroti su dideliais dulkių kiekiais. kaip alternatyva gali būti naudojama plokščių klostuotų filtrų sistema arba patikima apvalių filtrų sistema. Darnią bendrą KM 105/180 R Bp Classic koncepciją papildo paprastas, intuityvus valdymas naudojant svirtis, patogus aukšto konteinerio ištuštinimas ir ypač paprastos priežiūros galimybės.
Savybės ir privalumai
Tvirta įrenginio konstrukcija saugiam darbui
- Pilnai hidraulinė ratų, pagrindinio ir šoninio šepečių pavara.
- Ilgesnis komponentų ir viso įrenginio tarnavimo laikas.
- Standartinėje komplektacijoje esantis švyturėlis padidina saugumą eksploatacijoje.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Garantuotas valymo rezultas valant net ir smulkes dulkes.
- Lengvas net ir stambesnių nešvarumų šlavimas.
- Mažas dulkių generavimas darbo zonoje.
Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimas
- Intuityvus valdymas naudojant valdymo svirtis.
- Pagrindinis ir šoninis šepečiai pakeičiami nenaudojant įrankių.
- Lengva ir patogi prieiga prie visų pagrindinių įrenginio komponentų.
Efektyvi filtravimo sistema
- Efektyviai minimalizuoja dulkių generaciją šlavimo metu.
- Pasirenkama filtravimo sistema: su plokščiu arba cilindriniu filtru.
- Ilgaamžis aukšto našumo valymas.
Automatinis filtro valymas
- Reguliarus valymas prailgina filtro tarnavimo laiką.
- Sumažinta dulkių generacija net ir ekstremaliomis sąlygomis.
- Patikimas veikimas su visomis galimomis filtravimo sistemomis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Traukos pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V/kW)
|36 / 2,5
|Maks. našumas (m²/h)
|6300
|Darbinis plotis (mm)
|780
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1050
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1300
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|240
|Akumuliatoriaus įtampa (V)
|36
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Konteinerio talpa (l)
|180
|Įkalnės įveikimas (%)
|14
|Darbinis greitis (km/h)
|6
|Filtro plotas (m²)
|5,2
|Svoris (su priedais) (kg)
|530
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|850
|Svoris (su pakuote) (kg)
|530
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Komplektacija
- Kišeninių segmentų filtras
- Ratai, kietos gumos
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Automatinis filtro išvalymas
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
Pritaikymo sritys
- Idealus atvirose gamybos zonose, sandėliuose ar logistikos patalpose
- Tinkamas naudojimui atvirose erdvėse išorėje, kaip kad krovos zonos ar statybvietėse
- Naudojimui metalo ar statybų pramonėje