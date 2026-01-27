Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 120/250 R D Classic
KM 120/250 R D Classic yra mažiausias įrenginys pramoninių šlavimo įrenginių klasėje. Jis yra tvirtas, ekonomiškas, galingas su pilnai hidrauliniu dyzeliniu varikliu.
Mūsų galingas, pramoninis šlavimo įrenginys KM 120/250 R D Classic puikiai tinka darbui sudėtingose vietose. Dėl tvirto dizaino, didelio šiukšlių konteinerio ir atsparaus kišeninio filtro su vibraciniu varikliu, įrenginys yra puikus pasirinkimas sudėtingiems darbams, labai dulkėtoje aplinkoje, kaip pavyzdžiui statybose ar metalo pramonėje bei liejyklose. Dyzeliu varomas įrenginys su pilnai hidrauline galinių ratų pavara ir šlavimo sistema ypatingai tinkamas darbui lauke. Jis taip pat yra lengvai naudojamas, prižiūrimas ir aptarnaujamas. Integruotos Flexible Footprint sistemos dėka, šepečiai idealiai prisitaiko prie valomo paviršiaus ir kartu su semtuvėlio principo technologija puikiai valo tiek smulkias, tiek stambias šiukšles. Galiausiai, hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui padeda lengvai pašalinti nešvarumus.
Savybės ir privalumai
Tvirta įrenginio konstrukcija saugiam darbuiGalima naudoti esant ekstremalioms sąlygoms išorėje. Ilgesnis komponentų ir viso įrenginio tarnavimo laikas. Standartinėje komplektacijoje esantis švyturėlis padidina saugumą eksploatacijoje.
Didelis kišeninis filtras su vibraciniu varikliuDidelis filtro plotas garantuoja darbą be dulkių. Vibracinis variklis efektyviai valo filtrą. Tinka ypač dideliems dulkių kiekiams.
Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimasPaprasta technologija su patikrintais komponentais. Lengvas pateikimas į variklio skyrių leidžia greitai ir lengvai atlikti remontą bei priežiūrą. Pagrindinį šlavimo volą ir kišeninį filtrą galima pakeisti be įrankių.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Garantuotas valymo rezultas valant net ir smulkes dulkes.
- Lengvas net ir stambesnių nešvarumų šlavimas.
- Mažas dulkių generavimas darbo zonoje.
Lanksčios konstrukcijos sistema.
- Puikūs šlavimo rezultatai.
- Mažas šepečių nusidėvėjimas.
- Optimalus šepečių pritaikymas skirtingiems grindų paviršiams.
Hidraulinis talpos pakėlimas.
- Paprastas ir saugus atliekų ištuštinimas.
- Patogu apversti iki 1,42 metro.
Hidraulinė galinių ratų pavara su kietosios gumos padangomis
- Didelis judrumas ir paprastas valdymas uždarose erdvėse.
- Leidžia saugiai pravažiuoti virš smailių daiktų, pagamintų iš metalo ar stiklo.
- Kietosios gumos padangos neleidžia padangoms susispausti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Dyzelinis kuras
|Traukos pavara
|keturtaktis variklis
|Variklio gamintojas
|Yanmar
|Pavara - Galia (kW)
|15,8
|Maks. našumas (m²/h)
|10800
|Darbinis plotis (mm)
|900
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1200
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1500
|Konteinerio talpa (l)
|250
|Įkalnės įveikimas (%)
|18
|Darbinis greitis (km/h)
|9
|Filtro plotas (m²)
|6
|Svoris (su priedais) (kg)
|883
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|800
|Svoris (su pakuote) (kg)
|883
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Komplektacija
- Kišeninių segmentų filtras
- Ratai, kietos gumos
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka statybų, metalo apdirbimo pramonės ir liejyklų įmonėms
- Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose
- Taip pat tinka naudoti atvirose salėse, išoriniuose sandėliuose, krovos aikštelėse ir statybose