KM 120/250 R D Classic yra mažiausias įrenginys pramoninių šlavimo įrenginių klasėje. Jis yra tvirtas, ekonomiškas, galingas su pilnai hidrauliniu dyzeliniu varikliu.

Mūsų galingas, pramoninis šlavimo įrenginys KM 120/250 R D Classic puikiai tinka darbui sudėtingose vietose. Dėl tvirto dizaino, didelio šiukšlių konteinerio ir atsparaus kišeninio filtro su vibraciniu varikliu, įrenginys yra puikus pasirinkimas sudėtingiems darbams, labai dulkėtoje aplinkoje, kaip pavyzdžiui statybose ar metalo pramonėje bei liejyklose. Dyzeliu varomas įrenginys su pilnai hidrauline galinių ratų pavara ir šlavimo sistema ypatingai tinkamas darbui lauke. Jis taip pat yra lengvai naudojamas, prižiūrimas ir aptarnaujamas. Integruotos Flexible Footprint sistemos dėka, šepečiai idealiai prisitaiko prie valomo paviršiaus ir kartu su semtuvėlio principo technologija puikiai valo tiek smulkias, tiek stambias šiukšles. Galiausiai, hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui padeda lengvai pašalinti nešvarumus.

Savybės ir privalumai
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 120/250 R D Classic: Tvirta įrenginio konstrukcija saugiam darbui
Tvirta įrenginio konstrukcija saugiam darbui
Galima naudoti esant ekstremalioms sąlygoms išorėje. Ilgesnis komponentų ir viso įrenginio tarnavimo laikas. Standartinėje komplektacijoje esantis švyturėlis padidina saugumą eksploatacijoje.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 120/250 R D Classic: Didelis kišeninis filtras su vibraciniu varikliu
Didelis kišeninis filtras su vibraciniu varikliu
Didelis filtro plotas garantuoja darbą be dulkių. Vibracinis variklis efektyviai valo filtrą. Tinka ypač dideliems dulkių kiekiams.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 120/250 R D Classic: Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimas
Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimas
Paprasta technologija su patikrintais komponentais. Lengvas pateikimas į variklio skyrių leidžia greitai ir lengvai atlikti remontą bei priežiūrą. Pagrindinį šlavimo volą ir kišeninį filtrą galima pakeisti be įrankių.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
  • Garantuotas valymo rezultas valant net ir smulkes dulkes.
  • Lengvas net ir stambesnių nešvarumų šlavimas.
  • Mažas dulkių generavimas darbo zonoje.
Lanksčios konstrukcijos sistema.
  • Puikūs šlavimo rezultatai.
  • Mažas šepečių nusidėvėjimas.
  • Optimalus šepečių pritaikymas skirtingiems grindų paviršiams.
Hidraulinis talpos pakėlimas.
  • Paprastas ir saugus atliekų ištuštinimas.
  • Patogu apversti iki 1,42 metro.
Hidraulinė galinių ratų pavara su kietosios gumos padangomis
  • Didelis judrumas ir paprastas valdymas uždarose erdvėse.
  • Leidžia saugiai pravažiuoti virš smailių daiktų, pagamintų iš metalo ar stiklo.
  • Kietosios gumos padangos neleidžia padangoms susispausti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Dyzelinis kuras
Traukos pavara keturtaktis variklis
Variklio gamintojas Yanmar
Pavara - Galia (kW) 15,8
Maks. našumas (m²/h) 10800
Darbinis plotis (mm) 900
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm) 1200
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm) 1500
Konteinerio talpa (l) 250
Įkalnės įveikimas (%) 18
Darbinis greitis (km/h) 9
Filtro plotas (m²) 6
Svoris (su priedais) (kg) 883
Svoris, paruoštos naudoti (kg) 800
Svoris (su pakuote) (kg) 883
Matmenys (I x P x A) (mm) 2082 x 1250 x 1450

Komplektacija

  • Kišeninių segmentų filtras
  • Ratai, kietos gumos

Įranga

  • Rankinė filtro valymo sistema
  • Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
  • Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
  • Vairo stiprintuvas
  • Reguliuojama siurbimo galia
  • Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
  • Važiavimo pavara, pirmyn
  • Važiavimo pavara, atgal
  • Siurbimas
  • Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
  • Naudojimui lauke
  • Veikimo trukmės skaitiklis
  • Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
  • Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
Pritaikymo sritys
  • Idealiai tinka statybų, metalo apdirbimo pramonės ir liejyklų įmonėms
  • Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose
  • Taip pat tinka naudoti atvirose salėse, išoriniuose sandėliuose, krovos aikštelėse ir statybose
