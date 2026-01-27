Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 120/250 R LPG Classic
Dėl ekonomiško dujų variklio, mūsų KM 120/250 R LPG Classic pramoninis šlavimo įrenginys gali būti naudojamas vidaus patalpose. Su pilnai hidrauline pavara ir šlavimo sistema.
Mūsų pirmasis, pramoninis, dujomis varomas (LPG) šlavimo įrenginys iš Classic asortimento yra ekologiškas, ekonomiškas ir neteršia aplinkos: KM 120/250 R LPG Classic yra tinkamas darbui vidaus patalpose, nors natūraliai jis gali pademonstruoti savo jėgą ir lauke. Savo tvirtumo ir įvairių komponentų dėka jis yra pritaikomas net ir sudėtingiausioms sąlygoms, labai dulkėtoje aplinkoje. Jo šepečiai puikiai prisitaiko prie valomo paviršiaus ir užtikrina puikius valymo rezultatus, o sumanus semtuvėlio principas lengvai ir efektyviai pašalina smulkias ir stambias šiukšles, nesukeliant dulkių. Standartiškai, įrenginį taip pat sudaro atsparus kišeninis filtras su vibraciniu varikliu filtrui valyti, didelis šiukšlių konteineris su patogiu hidrauliniu konteinerio pakėlimu išpylimui. Įrenginys puikiai tinkamas naudoti statybų įmonėse, metalo pramonėje ar liejyklose.
Savybės ir privalumai
Tvirta įrenginio konstrukcija saugiam darbuiGalima naudoti esant ekstremalioms sąlygoms išorėje. Ilgesnis komponentų ir viso įrenginio tarnavimo laikas. Standartinėje komplektacijoje esantis švyturėlis padidina saugumą eksploatacijoje.
Didelis kišeninis filtras su vibraciniu varikliuDidelis filtro plotas garantuoja darbą be dulkių. Vibracinis variklis efektyviai valo filtrą. Tinka ypač dideliems dulkių kiekiams.
Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimasPaprasta technologija su patikrintais komponentais. Lengvas pateikimas į variklio skyrių leidžia greitai ir lengvai atlikti remontą bei priežiūrą. Pagrindinį šlavimo volą ir kišeninį filtrą galima pakeisti be įrankių.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Garantuotas valymo rezultas valant net ir smulkes dulkes.
- Lengvas net ir stambesnių nešvarumų šlavimas.
- Mažas dulkių generavimas darbo zonoje.
Lanksčios konstrukcijos sistema.
- Puikūs šlavimo rezultatai.
- Mažas šepečių nusidėvėjimas.
- Optimalus šepečių pritaikymas skirtingiems grindų paviršiams.
Hidraulinis talpos pakėlimas.
- Paprastas ir saugus atliekų ištuštinimas.
- Patogu apversti iki 1,42 metro.
Hidraulinė galinių ratų pavara su kietosios gumos padangomis
- Didelis judrumas ir paprastas valdymas uždarose erdvėse.
- Leidžia saugiai pravažiuoti virš smailių daiktų, pagamintų iš metalo ar stiklo.
- Kietosios gumos padangos neleidžia padangoms susispausti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|LPG
|Traukos pavara
|keturtaktis variklis
|Variklio gamintojas
|Kubota
|Pavara - Galia (kW)
|17,5
|Maks. našumas (m²/h)
|10800
|Darbinis plotis (mm)
|900
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1200
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1500
|Konteinerio talpa (l)
|250
|Įkalnės įveikimas (%)
|18
|Darbinis greitis (km/h)
|9
|Filtro plotas (m²)
|6
|Svoris (su priedais) (kg)
|800
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|800
|Svoris (su pakuote) (kg)
|800
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Komplektacija
- Kišeninių segmentų filtras
- Ratai, kietos gumos
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka statybų, metalo apdirbimo pramonės ir liejyklų įmonėms
- Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose
- Taip pat tinka naudoti atvirose salėse, išoriniuose sandėliuose, krovos aikštelėse ir statybose