Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 120/250 R LPG Classic

Dėl ekonomiško dujų variklio, mūsų KM 120/250 R LPG Classic pramoninis šlavimo įrenginys gali būti naudojamas vidaus patalpose. Su pilnai hidrauline pavara ir šlavimo sistema.

Mūsų pirmasis, pramoninis, dujomis varomas (LPG) šlavimo įrenginys iš Classic asortimento yra ekologiškas, ekonomiškas ir neteršia aplinkos: KM 120/250 R LPG Classic yra tinkamas darbui vidaus patalpose, nors natūraliai jis gali pademonstruoti savo jėgą ir lauke. Savo tvirtumo ir įvairių komponentų dėka jis yra pritaikomas net ir sudėtingiausioms sąlygoms, labai dulkėtoje aplinkoje. Jo šepečiai puikiai prisitaiko prie valomo paviršiaus ir užtikrina puikius valymo rezultatus, o sumanus semtuvėlio principas lengvai ir efektyviai pašalina smulkias ir stambias šiukšles, nesukeliant dulkių. Standartiškai, įrenginį taip pat sudaro atsparus kišeninis filtras su vibraciniu varikliu filtrui valyti, didelis šiukšlių konteineris su patogiu hidrauliniu konteinerio pakėlimu išpylimui. Įrenginys puikiai tinkamas naudoti statybų įmonėse, metalo pramonėje ar liejyklose.

Savybės ir privalumai
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 120/250 R LPG Classic: Tvirta įrenginio konstrukcija saugiam darbui
Galima naudoti esant ekstremalioms sąlygoms išorėje. Ilgesnis komponentų ir viso įrenginio tarnavimo laikas. Standartinėje komplektacijoje esantis švyturėlis padidina saugumą eksploatacijoje.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 120/250 R LPG Classic: Didelis kišeninis filtras su vibraciniu varikliu
Didelis filtro plotas garantuoja darbą be dulkių. Vibracinis variklis efektyviai valo filtrą. Tinka ypač dideliems dulkių kiekiams.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 120/250 R LPG Classic: Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimas
Paprasta technologija su patikrintais komponentais. Lengvas pateikimas į variklio skyrių leidžia greitai ir lengvai atlikti remontą bei priežiūrą. Pagrindinį šlavimo volą ir kišeninį filtrą galima pakeisti be įrankių.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
  • Garantuotas valymo rezultas valant net ir smulkes dulkes.
  • Lengvas net ir stambesnių nešvarumų šlavimas.
  • Mažas dulkių generavimas darbo zonoje.
Lanksčios konstrukcijos sistema.
  • Puikūs šlavimo rezultatai.
  • Mažas šepečių nusidėvėjimas.
  • Optimalus šepečių pritaikymas skirtingiems grindų paviršiams.
Hidraulinis talpos pakėlimas.
  • Paprastas ir saugus atliekų ištuštinimas.
  • Patogu apversti iki 1,42 metro.
Hidraulinė galinių ratų pavara su kietosios gumos padangomis
  • Didelis judrumas ir paprastas valdymas uždarose erdvėse.
  • Leidžia saugiai pravažiuoti virš smailių daiktų, pagamintų iš metalo ar stiklo.
  • Kietosios gumos padangos neleidžia padangoms susispausti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas LPG
Traukos pavara keturtaktis variklis
Variklio gamintojas Kubota
Pavara - Galia (kW) 17,5
Maks. našumas (m²/h) 10800
Darbinis plotis (mm) 900
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm) 1200
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm) 1500
Konteinerio talpa (l) 250
Įkalnės įveikimas (%) 18
Darbinis greitis (km/h) 9
Filtro plotas (m²) 6
Svoris (su priedais) (kg) 800
Svoris, paruoštos naudoti (kg) 800
Svoris (su pakuote) (kg) 800
Matmenys (I x P x A) (mm) 2082 x 1250 x 1450

Komplektacija

  • Kišeninių segmentų filtras
  • Ratai, kietos gumos

Įranga

  • Rankinė filtro valymo sistema
  • Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
  • Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
  • Vairo stiprintuvas
  • Reguliuojama siurbimo galia
  • Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
  • Važiavimo pavara, pirmyn
  • Važiavimo pavara, atgal
  • Siurbimas
  • Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
  • Naudojimui lauke
  • Naudojimui patalpų viduje
  • Veikimo trukmės skaitiklis
  • Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
  • Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
Pritaikymo sritys
  • Idealiai tinka statybų, metalo apdirbimo pramonės ir liejyklų įmonėms
  • Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose
  • Taip pat tinka naudoti atvirose salėse, išoriniuose sandėliuose, krovos aikštelėse ir statybose
