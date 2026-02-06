Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R D Classic

KM 130/300 R Classic sėdimas šlavimo įrenginys su kišeniniu filtru, dideliu šiukšlių konteineriu, patvaria plienine važiuokle, lengvu valdymu, hidrauline galinių ratų pavara ir Flexible Footprint sistema.

Patvarus pramoninis šlavimo įrenginys KM 130/300 R Classic yra skirtas intensyviam darbui statybose, metalo pramonėje, liejyklose bei kituose, dideles purvo sankaupas turinčiuose, sektoriuose. Patikimas sėdimas šlavimo įrenginys yra lengvai ir patogiai valdomas naudojant svirtis. Šiukšlių konteineris yra ištuštinamas, jį pakeliant hidrauliniu būdu. Šiukšlių konteinerio talpa yra 300 litrų, todėl įrenginys puikiai tinka nepertraukiamam darbui. Įrenginys yra pritaikytas intensyviam darbui, esant labai sudėtingoms sąlygoms, nes turi tvirtą plieninę važiuoklę, kuri yra apsaugota nuo korozijos. Hidraulinė galinių ratų pavara suteikia manevringumo net ir mažose erdvėse. Flexible Footprint sistema užtikrina optimalius, įvairių paviršių, šlavimo rezultatus, o šepetys mažiau susidėvi. Įrenginį lengvą prižiūrėti ir remontuoti, nes visi techniniai komponentai yra lengvai pasiekiami. Standartinės kietos guminės padangos užtikrina nepertraukiamą visų paviršių šlavimą.

Savybės ir privalumai
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R D Classic: Hidraulinė galinių ratų pavara su kietosios gumos padangomis
Hidraulinė galinių ratų pavara su kietosios gumos padangomis
Geras manevringumas ir valdymas net ir siaurose vietose. Puikiai dirba net ant aštrių paviršių, apsaugant padangas nuo pradūrimo. Aiškus ir intuityvus išdėstymas tvirti valdymo elementai, kuriuos lengva valdyti.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R D Classic: Didelis kišeninis filtras su vibraciniu varikliu
Didelis kišeninis filtras su vibraciniu varikliu
Didelis filtrų plotas siurbimo procesui be dulkių Valymas vibruojančio variklio pagalba
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R D Classic: Tvirta plieninė važiuoklė su apsauga nuo korozijos
Tvirta plieninė važiuoklė su apsauga nuo korozijos
Gali būti naudojamas sunkiomis darbo sąlygomis. Patvarus įrenginys su komponentais.
Lengva prižiūrėti.
  • Paprasta technologija su išbandytomis ir patikrintomis detalėmis: pilnai hidraulinė elektrinė pavara.
  • Lengva prieiga prie visų techninių komponentų.
Hidraulinis talpos pakėlimas.
  • Atliekas galima pašalinti saugiai, lengvai ir be kontakto su jomis.
  • Lengvas konteinerio pakėlimas iki 1,52 m.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
  • Puikus smulkių dulkių ir stambių šiukšlių surinkimas.
  • Mažas dulkių paskleidimas
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Dyzelinis kuras
Traukos pavara keturtaktis variklis
Variklio gamintojas Yanmar
Pavara - Galia (kW) 15,8
Maks. našumas (m²/h) 13000
Darbinis plotis (mm) 1000
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm) 1300
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm) 1550
Konteinerio talpa (l) 300
Įkalnės įveikimas (%) 18
Darbinis greitis (km/h) 10
Filtro plotas (m²) 7,8
Svoris (su priedais) (kg) 923
Svoris, paruoštos naudoti (kg) 923
Svoris (su pakuote) (kg) 923
Matmenys (I x P x A) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Komplektacija

  • Kišeninių segmentų filtras
  • Ratai, kietos gumos

Įranga

  • Rankinė filtro valymo sistema
  • Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
  • Vairo stiprintuvas
  • Reguliuojama siurbimo galia
  • Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
  • Važiavimo pavara, pirmyn
  • Važiavimo pavara, atgal
  • Siurbimas
  • Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
  • Naudojimui lauke
  • Veikimo trukmės skaitiklis
  • Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R D Classic
Videos
Pritaikymo sritys
  • Statybinių medžiagų perdirbimo gamykloms
  • Metalo liejimo gamykloms
  • Metalo apdirbimo gamykloms
  • Sandėliavimo zonoms
  • Statybos aikštelėse
  • Geležies ir plieno gamyklose
  • Medžiagų perdirbimo gamyklose
Priedai