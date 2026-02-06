Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R D Classic
KM 130/300 R Classic sėdimas šlavimo įrenginys su kišeniniu filtru, dideliu šiukšlių konteineriu, patvaria plienine važiuokle, lengvu valdymu, hidrauline galinių ratų pavara ir Flexible Footprint sistema.
Patvarus pramoninis šlavimo įrenginys KM 130/300 R Classic yra skirtas intensyviam darbui statybose, metalo pramonėje, liejyklose bei kituose, dideles purvo sankaupas turinčiuose, sektoriuose. Patikimas sėdimas šlavimo įrenginys yra lengvai ir patogiai valdomas naudojant svirtis. Šiukšlių konteineris yra ištuštinamas, jį pakeliant hidrauliniu būdu. Šiukšlių konteinerio talpa yra 300 litrų, todėl įrenginys puikiai tinka nepertraukiamam darbui. Įrenginys yra pritaikytas intensyviam darbui, esant labai sudėtingoms sąlygoms, nes turi tvirtą plieninę važiuoklę, kuri yra apsaugota nuo korozijos. Hidraulinė galinių ratų pavara suteikia manevringumo net ir mažose erdvėse. Flexible Footprint sistema užtikrina optimalius, įvairių paviršių, šlavimo rezultatus, o šepetys mažiau susidėvi. Įrenginį lengvą prižiūrėti ir remontuoti, nes visi techniniai komponentai yra lengvai pasiekiami. Standartinės kietos guminės padangos užtikrina nepertraukiamą visų paviršių šlavimą.
Savybės ir privalumai
Hidraulinė galinių ratų pavara su kietosios gumos padangomisGeras manevringumas ir valdymas net ir siaurose vietose. Puikiai dirba net ant aštrių paviršių, apsaugant padangas nuo pradūrimo. Aiškus ir intuityvus išdėstymas tvirti valdymo elementai, kuriuos lengva valdyti.
Didelis kišeninis filtras su vibraciniu varikliuDidelis filtrų plotas siurbimo procesui be dulkių Valymas vibruojančio variklio pagalba
Tvirta plieninė važiuoklė su apsauga nuo korozijosGali būti naudojamas sunkiomis darbo sąlygomis. Patvarus įrenginys su komponentais.
Lengva prižiūrėti.
- Paprasta technologija su išbandytomis ir patikrintomis detalėmis: pilnai hidraulinė elektrinė pavara.
- Lengva prieiga prie visų techninių komponentų.
Hidraulinis talpos pakėlimas.
- Atliekas galima pašalinti saugiai, lengvai ir be kontakto su jomis.
- Lengvas konteinerio pakėlimas iki 1,52 m.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Puikus smulkių dulkių ir stambių šiukšlių surinkimas.
- Mažas dulkių paskleidimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Dyzelinis kuras
|Traukos pavara
|keturtaktis variklis
|Variklio gamintojas
|Yanmar
|Pavara - Galia (kW)
|15,8
|Maks. našumas (m²/h)
|13000
|Darbinis plotis (mm)
|1000
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1300
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1550
|Konteinerio talpa (l)
|300
|Įkalnės įveikimas (%)
|18
|Darbinis greitis (km/h)
|10
|Filtro plotas (m²)
|7,8
|Svoris (su priedais) (kg)
|923
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|923
|Svoris (su pakuote) (kg)
|923
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Komplektacija
- Kišeninių segmentų filtras
- Ratai, kietos gumos
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
Videos
Pritaikymo sritys
- Statybinių medžiagų perdirbimo gamykloms
- Metalo liejimo gamykloms
- Metalo apdirbimo gamykloms
- Sandėliavimo zonoms
- Statybos aikštelėse
- Geležies ir plieno gamyklose
- Medžiagų perdirbimo gamyklose