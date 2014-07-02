Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 150/500 R D
Pilnai hidraulinis, pramoninis šlavimo įrenginys su dyzeliniu varikliu. Sukurtas naudoti intensyviam darbui statybos ir metalo pramonėje, liejyklose bei kituose dideles purvo sankaupas turinčiuose sektoriuose.
KM 150/500 R D pramoninis šlavimo įrenginys sunaudoja mažai kuro, o valymo rezultatas tiesiog įspūdingas. Šis tvirtas įrenginys tinka darbams, kurie reikalauja didelių pastangų, pvz., statybinių medžiagų ir metalo apdirbimo pramonėse ar liejyklose bei visuose didelio užterštumo sektoriuose. Semtuvėlio principo dėka, ir smulkios šiukšlės, ir stambus purvas yra patikimai surenkami. Cilindrinis šepetys automatiškai prisitaiko prie nelygių paviršių, o novatoriška šlavimo sistema sumažina nusidėvėjimą iki minimalaus lygio. Pagrindinis cilindrinis šepetys gali būti lengvai pakeičiamas nenaudojant įrankių. Atliekų konteineris automatiškai užsidaro transportuojant. Du horizontaliai įmontuoti plokšti gofruoti filtrai užtikrina švarų orą esant didelio užterštumo sąlygoms. Filtro valymą galima atlikti paspaudus mygtuką ir naudojant ypač veiksmingą dvigubą gremžtuką. Filtras yra optimaliai pasiekiamas ir gali būti lengvai pakeičiamas nenaudojant įrankių. Variklį taip pat galima lengvai pasiekti. Pagrindinės funkcijos lengvai parenkamos valdymo rankenėle EASY valdymo koncepcijos dėka. Cikloninis filtras išvalo orą prieš jam pasiekiant variklį ir žymiai padidina tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Efektyvi filtravimo sistemaPlokščias gofruotas 7 m² filtras. Veiksmingas valymas dvigubu grandikliu. Šluojant nedulka.
Patogi darbo vieta.Visi valdymui skirti prietaisai yra patogiai išdėstyti ir lengvai prieinami. Pilnai matomas vaizdas. Pasirenkama: kabinos su šildymu arba oro kondicionieriumi.
Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimasPaprasta technologija su išbandytomis ir patikrintomis detalėmis: pilnai hidraulinė elektrinė pavara. Patogus priėjimas prie variklio trumpiems ir greitiems remonto darbams. Pagrindinis cilindrinis šepetys ir plokščias gofruotas filtras pakeičiami nenaudojant jokių įrankių.
Dyzelinis variklis.
- Ilgiems darbų intervalams.
- Galingas variklis.
Papildoma keturių ratų važiuoklė.
- Padidintas sukibimas važiuojant slidžiais ar nelygiais paviršiais.
- Padidina važiavimo komfortą ir saugumą.
- Dėl mažo slėgio su paviršiumi idealiai tinka jautriems paviršiams.
Hidraulinis talpos pakėlimas.
- Susikaupusį purvą yra paprasta ir saugu pašalinti.
- Aukštas konteinerio pakėlimas iki 1.52 m.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Puikus smulkių dulkių ir stambių šiukšlių surinkimas.
- Mažas dulkių paskleidimas
Didelis priedų ir papildomų įtaisų pasirinkimas.
- Patogus pritaikymas pagal individualius valymo poreikius.
- Įtaigūs privalumai: patogi kabina, oro kondicionavimo sistema, šildymas.
- Papildomai galima įsigyti antrą ir trečią papildomą šepetį.
Pilnai hidraulinė frikcinė pavara ir pagrindinis cilindrinis bei šoninis šepetys.
- Reikalauja ypatingai mažai priežiūros.
- Jokio nusidėvėjimo.
- Itin ilgalaikis.
Ciklono filtras.
- Ilgas variklio filtro tarnavimo laikas.
- Ilgesnis eksploatacijos laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Dyzelinis kuras
|Traukos pavara
|keturtaktis variklis
|Variklio gamintojas
|Yanmar
|Pavara - Galia (kW)
|18,6
|Maks. našumas (m²/h)
|18000
|Darbinis plotis (mm)
|1200
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1500
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1800
|Konteinerio talpa (l)
|500
|Įkalnės įveikimas (%)
|18
|Darbinis greitis (km/h)
|12
|Filtro plotas (m²)
|7
|Svoris (su priedais) (kg)
|1440
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|1440
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Komplektacija
- Pneumatiniai ratai
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
Videos
Pritaikymo sritys
- Pramonei (liejyklos, cemento gamyklos), logistikai ir sandėliams, automobilių stovėjimo aikštelėms ir daugiaaukštėms automobilių stovėjimo aikštelėms, statybos pramonei, oro uostams ir uostams