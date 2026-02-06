Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 170/600 R D Classic
Pramoninis šlavimo įrenginys KM 170/600 R D Classic su keturių ratų važiuokle ir vairuojamais galiniais ratais. Skirtas didelio užterštumo sektoriams sunkiojoje pramonėje ar panašioje aplinkoje. Su dyzeliniu varikliu, pilnai hidraulinė pavara ir veikimas.
Ekonomiškas dyzelinis variklis, išskirtinis našumas, labai patvarus dizainas: mūsų pramoninis šlavimo įrenginys KM 170/600 RD Classic buvo sukurtas sudėtingiems valymo darbams didelio užterštumo srityse, pavyzdžiui, statybose, metalo apdirbimo pramonėje ar liejyklose. Patikrinto praktikoje šlavimo principo pašluojant į priekį dėka, stambus purvas ir smulkios šiukšlės yra patikimai surenkami į specialų konteinerį. Pagrindinis šepetys automatiškai prisitaiko prie nelygių paviršių ir užtikrina tolygų valymą bet kokiomis sąlygomis. Efektyvi kišeninio filtro sistema ir automatinis filtro išsivalymas taip pat užtikrina tolygius valymo rezultatus. Pasirinktinai galima naudoti patogią plokščio gofruoto filtro sistemą ar patikrintą cilindrinio filtro sistemą. Įrenginys sukurtas taip, kad būtų patogus operatoriui: valdymo svirčių dėka, jis valdomas intuityviai, šepečių keitimas atliekama greitai ir nenaudojant jokių įrankių, o patogus atliekų konteinerio valymas palengvina darbą.
Savybės ir privalumai
Efektyvi filtravimo sistema
- Efektyviai minimalizuoja dulkių generaciją šlavimo metu.
- Pasirenkama filtravimo sistema: su plokščiu arba cilindriniu filtru.
- Ilgaamžis aukšto našumo valymas.
Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimas
- Intuityvus valdymas naudojant valdymo svirtis.
- Pagrindinis ir šoninis šepečiai pakeičiami nenaudojant įrankių.
- Lengva ir patogi prieiga prie visų pagrindinių įrenginio komponentų.
Automatinis filtro valymas
- Reguliarus valymas prailgina filtro tarnavimo laiką.
- Sumažinta dulkių generacija net ir ekstremaliomis sąlygomis.
- Patikimas veikimas su visomis galimomis filtravimo sistemomis.
Didelis priedų ir papildomų įtaisų pasirinkimas.
- Patogus pritaikymas pagal individualius valymo poreikius.
- Įspūdį paliekantys sprendimai (pvz.: komfortiška kabina, oro kondicionierius, šildymas)
- Papildomos galimybės: darbinės šviesos, vandens purškimo sistema ir antras šoninis šepetys.
Tvirta įrenginio konstrukcija saugiam darbui
- Galima naudoti esant ekstremalioms sąlygoms išorėje.
- Ilgesnis komponentų ir viso įrenginio tarnavimo laikas.
- Standartinėje komplektacijoje esantis švyturėlis padidina saugumą eksploatacijoje.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Garantuotas valymo rezultas valant net ir smulkes dulkes.
- Lengvas net ir stambesnių nešvarumų šlavimas.
- Mažas dulkių generavimas darbo zonoje.
Keturių ratų važiuoklė
- Padidintas sukibimas važiuojant slidžiais ar nelygiais paviršiais.
- Padidina važiavimo komfortą ir saugumą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Dyzelinis kuras
|Traukos pavara
|keturtaktis variklis
|Variklio gamintojas
|Kubota
|Pavara - Galia (kW)
|18,5
|Maks. našumas (m²/h)
|23800
|Darbinis plotis (mm)
|1350
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1700
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|2000
|Konteinerio talpa (l)
|600
|Įkalnės įveikimas (%)
|18
|Darbinis greitis (km/h)
|14
|Filtro plotas (m²)
|13
|Svoris (su priedais) (kg)
|1698
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|1695
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1698
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Komplektacija
- Kišeninių segmentų filtras
- Pneumatiniai ratai
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Automatinis filtro išvalymas
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
Pritaikymo sritys
- Naudojimui kasyklose, vario, plieno ar kt. sunkiojoje pramonėje
- Idealus statybvietėse, žaliavų gavybos ar ruošimo patalpose
- Naudojimui metalo pramonėje ar gamybinėse patalpose
- Tinkamas naudojimui atvirose erdvėse išorėje, kaip kad krovos zonos ar pan.