Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition
Akumuliatorinis „KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition“ stumiamas vakuuminis šlavimo įrenginys su patogia važiavimo pavara, bei integruotu, elektroniniu būdu valdomu įkrovikliu.
Mūsų kompaktiškas ir itin manevringas „KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition“ akumuliatorinis vakuuminis šlavimo įrenginys su elektroniniu būdu valdomu integruotu įkrovikliu ypač tinka naudoti didesnėse nei 600 kv. m patalpose, pavyzdžiui, gamybiniuose pastatuose ar sandėliuose. Šlavimo sistema suverčiant su prijungiamu šoniniu šepečiu, šlavimo proceso reguliavimas atsižvelgiant į paviršių ir pagrindinis cilindrinis šlavimo šepetys, kurį galima pakeisti nenaudojant jokių įrankių, garantuoja kruopštų šlavimą ir greitus visų tipų kietųjų grindų valymo rezultatus. Be to, papildomai galima įsigyti kilimų šlavimo rinkinį ir naudoti įrenginį net ant tekstilinių grindų. Dėl veiksmingos dulkių siurbimo ir mechaninio filtrų valymo proceso sąveikos vakuuminis šlavimo įrenginys veikia beveik nesukeldamas dulkių ir labai tyliai. EASY valdymo koncepcija, kilnojamasis 40 l atliekų konteineris su vežimėlio sistema, integruota važiavimo pavara su itin lanksčiai reguliuojamu šlavimo greičiu ir daugybė kitų pažangių elementų užtikrina naudotojui maksimalų patogumą dirbant, todėl net ilgas darbas įrenginiu nesukelia nuovargio.
Savybės ir privalumai
Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle.
- Šiukšlių konteineris su įleistomis rankenėlėmis - patogu išimti ir išvalyti.
- Trumpas išleidimo laikas.
Efektyvi filtro sistema su mechaniniu filtro valymu.
- 1.8 m² filtruojamo ploto filtrai prailgina jų priežiūros bei keitimo intervalus.
- Ilgaamžis dėka poliesterio medžiagos
- Mechaniška filtro valymo sistema su ergonomiška rankena.
Labai lengva aptarnauti
- Filtrui ir šepečiui pakeisti nereikia įrankių, todėl atlikti reikalingą priežiūrą galima neatsižvelgiant į buvimo vietą.
EASY valdymo koncepcija
- Paprastas, patogus valdymas logiško visų valdymo elementų išdėstymo dėka.
- Standartinės piktogramos visiems Kärcher šlavimo įrenginiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V/W)
|24 / 400
|Maks. našumas (m²/h)
|3375
|Darbinis plotis (mm)
|550
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|750
|Konteinerio talpa (l)
|40
|Įkalnės įveikimas (%)
|12
|Darbinis greitis (km/h)
|4,5
|Filtro plotas (m²)
|1,8
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Svoris (su priedais) (kg)
|127,5
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|125
|Svoris (su pakuote) (kg)
|137,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Komplektacija
- Plokščias gofruotas filtras: Pagamintas iš poliesterio
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Šoninis šepetys, skirtas kietiems paviršiams.
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Mobilus konteineris
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Atlenkiama rankena
- Šlavimo principas suverčiant
- Siurbimas
- Naudojimui lauke
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šoninis šepetys gali būti pakeltas / reguliuojamas
Pritaikymo sritys
- Gamybinių, sandėliavimo, logistikos patalpų valymui
- Automobilių stovėjimo aikštelių ir serviso patalpų ar teritorijų valymui
- Įvarių viešų zonų, tokių kaip mokyklų aikštės, miestų skverai ir pan. valymui
- Taip pat puikiai tinka nedidelėms dirbtuvėms ir žemės ūkyje