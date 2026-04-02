Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 75/40 W G
Maitinamas mažai teršalų išmetančiu benzininiu varikliu su reguliuojamu šlavimo greičiu: Kompaktiškas ir manevringas KM 75/40 W G stumiamasis vakuuminis šlavimo įrenginys iš Kärcher skirtas lauko teritorijoms valyti.
KM 75/40 W G vakuuminis šlavimo įrenginys maitinamas patikimo, mažai teršalų išmetančio ir galingo 3,3 kW galios benzininio Kohler variklio, atitinka visas galiojančias išmetamųjų teršalų normas. Įrenginys puikiai tinka greitai ir kruopščiai išvalyti didesnes nei 600 kvadratinių metrų lauko teritorijas, tokias kaip automobilių stovėjimo aikštelės, žaidimų aikštelės ar kitas savivaldybių erdves. Puikius valymo rezultatus užtikrina paviršinio šlavimo principas su prijungiamu šoniniu šepečiu be įrankių reguliuojamas šlavimo procesas ir pagrindinis šlavimo volas, kurį galima pakeisti paprastai ir be įrankių. Galingas siurbimo procesas veiksmingai apsaugo nuo dulkių sklaidos, o efektyvus plokščio klostuoto filtro atliekamas darbas užtikrina nuolatinę siurbimo galią. Išmani EASY Operation valdymo koncepcija, kilnojamas 40 litrų talpos atliekų konteineris su vežimėlio sistema ir integruota traukos pavara su reguliuojamu šlavimo greičiu užtikrina maksimalų vartotojo patogumą dirbant, todėl leidžia ilgai ir be vargo dirbti su labai kompaktišku ir manevringu KM 75/40 WG .
Savybės ir privalumai
Šiukšlių konteineris su įleista rankenėle.Šiukšlių konteineris su įleistomis rankenėlėmis - patogu išimti ir išvalyti. Trumpas išleidimo laikas.
Efektyvi filtro sistema su mechaniniu filtro valymu.1.8 m² filtruojamo ploto filtrai prailgina jų priežiūros bei keitimo intervalus. Ilgaamžis dėka poliesterio medžiagos Mechaniška filtro valymo sistema su ergonomiška rankena.
Lengvai prižiūrimas.Filtras ir cilindrinis šepetys nuimamas be įrankių, todėl techninė priežiūra labai paprasta.
EASY valdymo koncepcija
- Paprastas, patogus valdymas logiško visų valdymo elementų išdėstymo dėka.
- Standartinės piktogramos visiems Kärcher šlavimo įrenginiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Pavara
|keturtaktis variklis
|Variklio gamintojas
|Kohler
|Pavara - Galia (W)
|3300
|Maks. našumas (m²/h)
|3375
|Darbinis plotis (mm)
|550
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|750
|Konteinerio talpa (l)
|40
|Įkalnės įveikimas (%)
|15
|Darbinis greitis (km/h)
|4,5
|Filtro plotas (m²)
|1,8
|Svoris (su priedais) (kg)
|84,9
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|84
|Svoris (su pakuote) (kg)
|94,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Komplektacija
- Plokščias gofruotas filtras: Pagamintas iš poliesterio
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Mobilus konteineris
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Atlenkiama rankena
- Šlavimo principas suverčiant
- Siurbimas
- Galinga ratų pavara
- Naudojimui lauke
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šoninis šepetys gali būti pakeltas / reguliuojamas
Pritaikymo sritys
- Automobilių stovėjimo aikštelių ir serviso patalpų ar teritorijų valymui
- Įvarių viešų zonų, tokių kaip mokyklų aikštės, miestų skverai ir pan. valymui
- Taip pat puikiai tinka nedidelėms dirbtuvėms ir žemės ūkyje