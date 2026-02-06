Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp akumuliatorinis šlavimo įrenginys su dideliu plokščiu klostuotu filtru ir plaukiojančiu cilindriniu šepečiu. Tvirtas, lengvai naudojamas įrenginys, pasižyminti dideliu našumu.
Tvirtas, su dvigubų sienų rėmu ir pasukamu šoniniu šepečiu, akumuliatorinis KM 85/50 W Bp šlavimo įrenginys daro įspūdį savo našumu vykdant sudėtingas valymo užduotis pramoninėje aplinkoje. Patikimas ir kompaktiškas įrenginys yra patogus ir intuityviai valdomas naudojant stūmimo rankeną, turi priekinę ir atbulinę pavaras ir išvalo iki 4725 m²/val. naudojant papildomą šoninį šepetį kairėje. Plaukiojantis šlavimo šepetys automatiškai prisitaiko prie paviršiaus, taip užtikrindamas puikius rezultatus važiuojant nelygiu paviršiumi arba esant dideliam purvo kiekiui. Didelis plokščias klostuotas filtras užtikrina minimalų dulkių kiekį darbo metu, o dvigubas grandiklis užtikrina puikius valymo rezultatus. Pagrindinį šlavimo šepetį ir filtrą pakeisti labai paprasta - nereikia įrankių. Šie ir daugelis kitų privalumų, tokių kaip diskinis stabdis ir Kärcher Home Base, skirta paprastam papildomų valymo priemonių vežiojimui, užbaigia ištobulintą koncepciją.
Savybės ir privalumai
Važiavimo krypties (pirmyn / atgal) valdymas stūmimo rankenaIntuityvus ir paprastas darbas su įrenginiu. Maksimalus įrenginio manevringumas Diskiniai stabdžiai saugiam stabdymui bet kokiomis sąlygomis.
Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetysPuikus purvo surinkimas net ir esant nelygiam šluojamam paviršiui. Nereikalingas reguliavimas esant nusidėvėjimui. Efektyvus ir greitas valymas.
Tvirtas ir patikimas sunkiuose darbuoseTvirtas rėmas. Šoninio šepečio apsauga. Dideli ratai didesniam darbo komfortui.
Efektyvi filtravimo sistema
- Didelis, plokščias, 2.3 m² darbinio ploto filtras.
- Plaunamas poliesterio filtras
- Puikiai išvalomas dėka horizontalios padėties ir dvigubo kratytuvo.
Nereikalaujantis įrankių pagrindinio šepečio ir filtro keitimas
- Lengvas ir greitas pakeitimas susidėvėjus.
- Lengvai išvalomas pagrindinis šepetys nuo apsivyniojimo juostomis, virvėmis ar pan.
- Prieiga prie filtro ir švarios pusės - jokio kontakto su dulkėmis ir purvu.
Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Puikus manevringumas.
- Idealus siauruose pravažiavimuose, apstatytose ar ankštose zonose.
- Galimas pravažiavimas pro duris ar kitas nuo 90 cm pločio angas.
Integruota Home Base sistema bei dėtuvės įvairiems daiktams
- Praktiškas sprendimas papildomų valymo reikmenų saugojimui
- Patogiam saugojimui ir greitam naudojimui: šiukšlių žnyplėms, šluostėms ar kt.
- Saugojimo zona smulkiems valymo reikmenims.
Paprasta veikimo koncepcija
- Pagrindinis ir šoninis šepečiai patogiai įjungiami / išjungiami.
- Patogus važiavimo į priekį ar atgal valdymas su pagrindine rankena.
- Siurbimo reguliavimas šluojant šlapius paviršius.
Didelės talpos šiukšlių konteineris
- Filtruoja didelius kiekius dulkių ir purvo - galimos ilgalaikės valymo užduotys.
- Tiesiog išimkite ir pašalinkite surinktas šiukšles.
- Šiukšlių konteinerio ratukai palengvina transportavimą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V/W)
|24 / 912
|Maks. našumas (m²/h)
|3825
|Darbinis plotis (mm)
|615
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|850
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1085
|Konteinerio talpa (l)
|50
|Įkalnės įveikimas (%)
|15
|Darbinis greitis (km/h)
|4,5
|Filtro plotas (m²)
|2,3
|Akumuliatoriaus dydis (mm)
|362 / 348 / 290
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Svoris (su priedais) (kg)
|138,4
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|226
|Svoris (su pakuote) (kg)
|149
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Komplektacija
- Plokščias gofruotas filtras: Pagamintas iš poliesterio
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Mobilus konteineris
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Siurbimas
- Galinga ratų pavara
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šoninis šepetys gali būti pakeltas / reguliuojamas
Videos
Pritaikymo sritys
- Gamybinių, sandėliavimo, logistikos patalpų valymui
- Automobilių stovėjimo aikštelių ir serviso patalpų ar teritorijų valymui
- Įvarių viešų zonų, tokių kaip mokyklų aikštės, miestų skverai ir pan. valymui
- Taip pat puikiai tinka nedidelėms dirbtuvėms ir žemės ūkyje