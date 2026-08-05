Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 85/50 W Bp Pack
KM 85/50 W Bp Pack šlavimo įrenginys su operatoriaus vieta, standartiniame komplekte su akumuliatoriumi ir įkrovikliu, kad būtų užtikrintas didelis našumas. Su plaukiojančiu cilindriniu šepečiu ir dideliu filtro plotu.
Kompaktiškas KM 85/50 W Bp Pack pramoninis vakuuminis šlavimo įrenginys daro įspūdį išskirtiniu komplektu kuris tiekiamas kaip gamyklinis. Pavyzdžiui, įrenginys standartiame komplekte su diskiniu stabdžiu, akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu. Didelis plokščias klostuotas filtras su itin efektyviu valymu naudojant dvigubą grandiklį leidžia dirbti praktiškai be dulkių, o plaukiojantis ritininis šepetys užtikrina puikius valymo rezultatus net ir esant nelygiems grindų paviršiams ir dideliam nešvarumų kiekiui. Itin patogi ir intuityvi valdymo koncepcija su važiavimu pirmyn ir atbuline eiga, įjungiama tiesiog stumiant arba traukiant rankeną, ir praktiškomis funkcijomis, tokiomis kaip Kärcher Home Base, skirta nešioti papildomus valymo įrankius. Tvirtas įrenginys su besisukančiu šoniniu šepečiu ir dvigubu rėmu idealiai tinka sunkiems darbams. Paprastas, be įrankių keičiamas pagrindinis šlavimo cilindrinis šepetys ir filtras, taip pat didelis plotas – iki 4725 m²/h (su pasirenkamais kairiaisiais šoniniais šepečiais), atitinka aukštus pramoninės aplinkos valymo reikalavimus.
Savybės ir privalumai
Važiavimo krypties (pirmyn / atgal) valdymas stūmimo rankenaIntuityvus ir paprastas darbas su įrenginiu. Maksimalus įrenginio manevringumas Diskiniai stabdžiai saugiam stabdymui bet kokiomis sąlygomis.
Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetysPuikus purvo surinkimas net ir esant nelygiam šluojamam paviršiui. Nereikalingas reguliavimas esant nusidėvėjimui. Efektyvus ir greitas valymas.
Tvirtas ir patikimas sunkiuose darbuoseTvirtas rėmas. Šoninio šepečio apsauga. Dideli ratai didesniam darbo komfortui.
Efektyvi filtravimo sistema
- Didelis, plokščias, 2.3 m² darbinio ploto filtras.
- Plaunamas poliesterio filtras
- Puikiai išvalomas dėka horizontalios padėties ir dvigubo kratytuvo.
Nereikalaujantis įrankių pagrindinio šepečio ir filtro keitimas
- Lengvas ir greitas pakeitimas susidėvėjus.
- Lengvai išvalomas pagrindinis šepetys nuo apsivyniojimo juostomis, virvėmis ar pan.
- Prieiga prie filtro ir švarios pusės - jokio kontakto su dulkėmis ir purvu.
Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Puikus manevringumas.
- Idealus siauruose pravažiavimuose, apstatytose ar ankštose zonose.
- Galimas pravažiavimas pro duris ar kitas nuo 90 cm pločio angas.
Integruota Home Base sistema bei dėtuvės įvairiems daiktams
- Praktiškas sprendimas papildomų valymo reikmenų saugojimui
- Patogiam saugojimui ir greitam naudojimui: šiukšlių žnyplėms, šluostėms ar kt.
- Saugojimo zona smulkiems valymo reikmenims.
Paprasta veikimo koncepcija
- Pagrindinis ir šoninis šepečiai patogiai įjungiami / išjungiami.
- Patogus važiavimo į priekį ar atgal valdymas su pagrindine rankena.
- Siurbimo reguliavimas šluojant šlapius paviršius.
Didelės talpos šiukšlių konteineris
- Filtruoja didelius kiekius dulkių ir purvo - galimos ilgalaikės valymo užduotys.
- Tiesiog išimkite ir pašalinkite surinktas šiukšles.
- Šiukšlių konteinerio ratukai palengvina transportavimą.
Akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis komplektuojami kartu su įrenginiu
- Ilgaamžis, aukšto našumo akumuliatorius ilgiems darbo intervalams
- Mažas triukšmo lygis ir jokių išmetamųjų dujų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V/W)
|24 / 912
|Maks. našumas (m²/h)
|3825
|Darbinis plotis (mm)
|615
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|850
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1050
|Konteinerio talpa (l)
|50
|Įkalnės įveikimas (%)
|15
|Darbinis greitis (km/h)
|4,5
|Filtro plotas (m²)
|2,3
|Akumuliatoriaus dydis (mm)
|362 / 348 / 290
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Svoris (su priedais) (kg)
|214
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|226
|Svoris (su pakuote) (kg)
|224,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Komplektacija
- Plokščias gofruotas filtras: Pagamintas iš poliesterio
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Mobilus konteineris
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Siurbimas
- Galinga ratų pavara
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šoninis šepetys gali būti pakeltas / reguliuojamas
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Pritaikymo sritys
- Gamybinių, sandėliavimo, logistikos patalpų valymui
- Automobilių stovėjimo aikštelių ir serviso patalpų ar teritorijų valymui
- Įvarių viešų zonų, tokių kaip mokyklų aikštės, miestų skverai ir pan. valymui
- Taip pat puikiai tinka nedidelėms dirbtuvėms ir žemės ūkyje