Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 100/100 R P
Patogus, modernus sėdimas šlavimo įrenginys profesionaliam naudojimui tiek lauko, tiek vidaus erdvių valymui kai valymo plotas neviršija 8,000 - 10,400 m²/val.
Honda 6.7 W variklio techninis apibūdinimas: - pedalas priekinei ir atbulinei eigai; - mažas sukimosi ratas (3350 mm); - automatinis vakuuminis parkavimo stabdis; - automatinis variklio išjungimas, kai vairuotojas palieka vietą. Šlavimo/vakuumo sistema: šis įrenginys naudoja suvertimo principą, t.y. cilindrinis šepetys pakelia nešvarumus ir permeta į nešvarumų konteinerį. Slankus cilindrinis šepetys automatiškai prisitaiko prie nelygių paviršių. Filtras ir pagrindinis cilindrinis šepetys gali būti pakeičiami be įrankių. Su integruotu stambaus purvo skydeliu, skirtu stambiam purvui, pvz., skardinėms, skeveldroms, žvyrui ar šlapiems lapams. Šoninis šepetys ir cilindrinis šepetys yra varomi hidrauliškai. Taip pat galimas antras šoninis šepetys. Nešvarumų konteineris: abu 50 l talpos konteineriai gali būti nuimami iš šono. Valdymas: šoninis šepetys ir pagrindinis cilindrinis šepetys gali būti nuleidžiami jungiklio pagalba. Priekinė ir atbulinė eiga yra valdoma vienu pedalu.
Savybės ir privalumai
BuferisApsaugo šlavimo įrenginį nuo kliūčių, pasitaikančių valomoje zonoje.
Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.Išjungus įrenginį filtras yra išvalomas automatiškai. Tokiu būdu, darbo procesas vyksta nepertraukiamai ir nesukelia dulkių. Filtro valymas gali būti atliekamas mechaniniu būdu. Filtras pakeičiamas nenaudojant jokių įrankių.
Lengvai prižiūrimas.Filtras ir cilindrinis šepetys nuimamas be įrankių, todėl techninė priežiūra labai paprasta.
EASY valdymo koncepcija
- Aiškiai išdėstyti valdymo mygtukai rankenoje palengvina naudojimą.
- Standartinės piktogramos visiems Kärcher šlavimo įrenginiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|keturtaktis variklis
|Pavara - Galia (kW)
|6,7
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Maks. našumas (m²/h)
|8000
|Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h)
|10400
|Darbinis plotis (mm)
|700
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1000
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1300
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Įkalnės įveikimas (%)
|18
|Darbinis greitis (km/h)
|8
|Filtro plotas (m²)
|6
|Svoris (su priedais) (kg)
|340
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|300
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Komplektacija
- Cilindrinis poliesterio filtras
- Pneumatiniai ratai
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Automatinis filtro išvalymas
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Reguliuojama siurbimo galia
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Naudojimui lauke
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūrai
- Puikiai tinka statybų paslaugų rangovams, mažmeninės prekybos ar viešiesiems pastatams.
- Tinka dirbtuvėms, mokykloms, degalinėms ar automobilių atstovybėms
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui