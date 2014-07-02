Sauso ledo valymo įrenginys IB 15/120
Naujas IB 15/120 sauso ledo įrenginys yra dar galingesnis nei ankstesni modeliai bei turi patvarią konstrukciją ir išskirtinai patikimą technologiją.
Naujas IB 15/120 pūstuvas yra galingas, tvirtas ir ypač patikimas. Dėl pažangių sprendimų: tokių, kaip dėklo laikiklis, ledo ištuštinimas, tvirtinimo detalė ir sandėliavimo skyrius, šis įrenginys tapo dar patogesnis. Taip pat buvo padaryta daug techninių pakeitimų. Oro tiekimas prietaise, žarnoje, pistolete ir antgalyje yra žymiai geresnis. Rezultatas: žymiai geresnis darbo rezultatas. Nepaisant dydžio, IB 15/120 yra labai mobilus ir gali būti lengvai nešamas vieno asmens, pavyzdžiui, laiptais.
Savybės ir privalumai
Antgalio laikiklisRotacinis antgalis ir įrankiai laikomi mašinoje. Apsaugai nuo purvo antgalio dėtuvė yra integruota įrenginyje.
Išskirtinis mobilumas.Optimalus prietaiso balansavimas patogiam manevravimui nelygiais paviršiais. Rankenų, esančių sistemos priekyje ir gale, pagalba ji yra lengvai pernešama laiptais.
Automatinis išlikusio ledo ištirpdymasUžbaigus darbą, sauso ledo likučiai pašalinami iš konteinerio vienu mygtuko paspaudimu, apsaugant prietaisą nuo užšalimo. Įrenginys neužšąla.
Stiklo pluoštu sutvirtinta plastikinė sauso ledo talpa.
- Optimali sauso ledo izoliacija.
- Nesikaupia kondensatas.
- Įrenginys neužšąla.
Efektyvus oro tekėjimas prietaise.
- Sausas ledas iš prietaiso yra perduodamas į antgalį jo nesuskaidant.
- Aukščiausi valymo rezultatai pasiekiami šio antgalio pagalba.
Integruota įžeminimo laido ritė.
- Paprastas pučiamo objekto įžeminimas.
- Apsaugo nuo kibirkščiavimo.
- Patobulintas purškimas.
Integruoti alyvos ir vandens atskyrikliai.
- Įrenginys neužšąla.
Išmanus pistoleto laikiklis.
- Patogus pistoleto laikymas.
- Ideali pozicija (pvz. antgalių pakeitimui).
Integruotas antgalių ir įrankių skyrius.
- Viskas pasiekiama ranka.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Galingumas (kW)
|0,6
|Korpusas / rėmas
|Nerūdijantis plienas (1.4301)
|Elektros laido ilgis (m)
|7
|Oro slėgis (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Oro kokybė
|Sausas ir be tepalų
|Oro srautas (m³/min)
|2 - 12
|Garso lygis (dB(A))
|125
|Sauso ledo talpa (kg)
|40
|Sauso ledo granulės (skersmuo) (mm)
|3
|Sauso ledo sąnaudos (kg/h)
|30 - 120
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Svoris (be priedų) (kg)
|91
|Svoris (su priedais) (kg)
|101,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Komplektacija
- Dėklas antgaliams su putplasčio įdėklu
- Tepalas antgalių srieginėms jungtims
- Plokščios srovės antgalis
- Plokščios srovės antgalio įdėklas: 8 mm
- Raktas (antgalių keitimui): 2 Piece(s)
- Apvalios srovės antgalis, XL, ilgas'
- Išpurškimo žarna su elektrinio valdymo laidu ir greitomis jugntimis
- Valdymo pistoletas (ergonomiškas ir saugus)
Įranga
- Jungiklis „tik oras“ arba „sausas ledas ir oras“ ant pistoleto
- Elektroninis valdymas
- Su integruota įžeminto laido rite
- Alyvos ir vandens atskyriklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Liejimo formų ir įrankių valymui.
- Plastiko dalių poliravimui.
- Kalimo įrankių valymui.
- Pripildymo sistemų ir maišymo įrenginių valymas
- Konvejerio, transportavimo ir tvarkymo sistemų valymas
- Orkaičių valymui.
- Spausdinimo mašinų valymui.
- Medžio perdirbimo staklių valymui.
- Generatorių, turbinų, paskirstymo skydų ir radiatorių valymui.