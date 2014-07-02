Sauso ledo valymo įrenginys IB 7/40 Advanced
Slėginė valymo sausu ledu sistema.
Kärcher originalus ledo įrenginys, IB 15/80, yra sukurtas aukštos kokybės įvairių objektų bei paviršių valymui ir atkūrimui. Naujas, lengvesnis ir kompaktiškesnis IB 7/40 siūlo daugelį privalumų, būdingų didesniems įrenginiams, tačiau gali būti naudojamas prijungus prie daug mažesnio suslėgto oro tiekimo. Ši savybė įrenginį padaro idealiu naudojimui su įrengtomis suslėgto oro sistemomis. Kärcher sauso ledo įrenginiu įrankiai, pelėsis, paviršiai ir mašinos yra kruopščiai nuvalomos esant minimalioms laiko sąnaudoms. Sauso ledo granulės yra įpurškiamos į suslėgto oro srautą, paspartinamos iki 150 m/s greičio ir paleidžiamos ant paviršiaus valymui. Staigus paviršiaus atšalimas sukuria temperatūros šoką ir sudaro mažus įtrūkimus viršutiniame paviršiuje. Sausas ledas patenka į šiuos įtrūkimus, pakelia teršalus nuo paviršiaus ir grįžta į atmosferą kaip anglies oksido dujos, palikdamos tiktai nešvarumus. Valymui ledu nereikia jokių chemikalų, jis nepalieka nuotekų, yra ekologiškas ir gali būti naudojamas vietose, kur valymas vandeniu yra draudžiamas arba nepatogus.
Savybės ir privalumai
Ekrano valymasLengva nuskaityti nustatytas vertes; Paprastas valdymas didelių mygtukų dėka ir elektroninė valdymo sistema.
Automatinis išlikusio ledo ištirpdymasUžbaigus darbą, sauso ledo likučiai pašalinami iš konteinerio vienu mygtuko paspaudimu, apsaugant prietaisą nuo užšalimo.
Integruoti alyvos ir vandens atskyrikliai.Įrenginys neužšąla.
Integruota įžeminimo laido ritė.
- Paprastas pučiamo objekto įžeminimas.
- Apsaugo nuo kibirkščiavimo.
- Patobulintas purškimas.
Efektyvus oro tekėjimas prietaise.
- Sausas ledas iš prietaiso yra perduodamas į antgalį jo nesuskaidant.
- Aukščiausi valymo rezultatai pasiekiami šio antgalio pagalba.
Išskirtinis mobilumas.
- Optimalus prietaiso balansavimas patogiam manevravimui nelygiais paviršiais.
- Rankenų, esančių sistemos priekyje ir gale, pagalba ji yra lengvai pernešama laiptais.
Stiklo pluoštu sutvirtinta plastikinė sauso ledo talpa.
- Optimali sauso ledo izoliacija.
- Nesikaupia kondensatas.
- Įrenginys neužšąla.
Išmanus pistoleto laikiklis.
- Patogus pistoleto laikymas.
- Ideali antgalių nuėmimo padėtis.
Integruotas antgalių ir įrankių skyrius.
- Viskas pasiekiama ranka.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Galingumas (kW)
|0,6
|Korpusas / rėmas
|Nerūdijantis plienas (1.4301)
|Elektros laido ilgis (m)
|7
|Oro slėgis (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Oro kokybė
|Sausas ir be tepalų
|Oro srautas (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Garso lygis (dB(A))
|99
|Sauso ledo talpa (kg)
|15
|Sauso ledo granulės (skersmuo) (mm)
|3
|Sauso ledo sąnaudos (kg/h)
|15 - 50
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Svoris (be priedų) (kg)
|78
|Svoris (su priedais) (kg)
|81,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|768 x 510 x 1096
Komplektacija
- Tepalas antgalių srieginėms jungtims
- Plokščios srovės antgalis
- Raktas (antgalių keitimui): 2 Piece(s)
- Išpurškimo žarna su elektrinio valdymo laidu ir greitomis jugntimis
- Valdymo pistoletas (ergonomiškas ir saugus)
- Įrankių krepšys
Įranga
- Sauso ledo kiekis reguliuojamas tiesiogiai ant pistoleto
- Oro spaudimas reguliuojamas tiesiogiai ant pistoleto
- Jungiklis „tik oras“ arba „sausas ledas ir oras“ ant pistoleto
- Elektroninis valdymas
- Su integruota įžeminto laido rite
- Alyvos ir vandens atskyriklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Liejimo formų ir įrankių valymui.
- Plastiko dalių poliravimui.
- Kalimo įrankių valymui.
- Pilstymo į butelius ir medžiagų maišymo gamyklų valymui.
- Konvejerių, transportavimo ir priežiūros sistemų valymui.
- Orkaičių valymui.
- Spausdinimo mašinų valymui.
- Medžio perdirbimo staklių valymui.
- Generatorių, turbinų, paskirstymo skydų ir radiatorių valymui.