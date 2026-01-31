Gaisa ieplūdes filtrs

Tīrīšanas ar putekļsūcēju laikā no gaisa izfiltrē smalkākas daļiņas: Gaisa ieplūdes filtrs ir piemērots VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily un VC 7 Cordless yourMax ierīcēm.

Kā daļa no 3-posmu filtru sistēmas ar ciklonu, gaisa ieplūdes atveri un HEPA vai porolona filtru, gaisa ieplūdes filtrs tīrīšanas ar putekļsūcēju laikā izfiltrē smalkākas daļiņas no gaisa, pirms gaisu vēlreiz attīra ar izplūdes filtru (HEPA 12 vai izplūdes porolona filtrs, atkarībā no ierīces). Mūsu ieteikums: Regulāra gaisa ieplūdes filtra tīrīšana, nopurinot uzkrājušos putekļus un izmantojot Kärcher filtra tīrīšanas rīku. Sader ar VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily un VC 7 Cordless yourMax ierīcēm.

Īpašības un ieguvumi
Īpaši izturīgs
  • Vienkārša tīrīšana, izmantojot filtra tīrīšanas rīku.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa Pelēks
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 130 x 50 x 50
Pielietošanas veidi
  • Sausie netīrumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija