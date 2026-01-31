Gaisa ieplūdes filtrs
Tīrīšanas ar putekļsūcēju laikā no gaisa izfiltrē smalkākas daļiņas: Gaisa ieplūdes filtrs ir piemērots VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily un VC 7 Cordless yourMax ierīcēm.
Kā daļa no 3-posmu filtru sistēmas ar ciklonu, gaisa ieplūdes atveri un HEPA vai porolona filtru, gaisa ieplūdes filtrs tīrīšanas ar putekļsūcēju laikā izfiltrē smalkākas daļiņas no gaisa, pirms gaisu vēlreiz attīra ar izplūdes filtru (HEPA 12 vai izplūdes porolona filtrs, atkarībā no ierīces). Mūsu ieteikums: Regulāra gaisa ieplūdes filtra tīrīšana, nopurinot uzkrājušos putekļus un izmantojot Kärcher filtra tīrīšanas rīku. Sader ar VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily un VC 7 Cordless yourMax ierīcēm.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši izturīgs
- Vienkārša tīrīšana, izmantojot filtra tīrīšanas rīku.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Pelēks
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|130 x 50 x 50
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi