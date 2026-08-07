Роторная форсунка чистка труб D30/060

Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла с шлангом по трубе и гарантируют простоту использования.

Высокопроизводительная инновационная грязевая фреза для чистки труб (Ø 30 мм) объединяет преимущества грязевой фрезы со свойствами сопла для промывки труб. Вращающаяся точечная струя, формируемая роторным соплом, направлена вперед и не оставляет шансов даже самым стойким загрязнениям. Три другие струи, направленные назад под углом 30°, обеспечивают необходимое поступательное перемещение и гарантируют комфортное управление.

Спецификации

Технические характеристики

Диаметр (мм) 30
Размер сопла ( ) 60
Резьба R 1/8"
Вес (с упаковкой) (кг) 0,122

Видео

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Created with AI (artificial intelligence)

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