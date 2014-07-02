Ручная насадка

Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее.

Ручная насадка для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее. Применяется с пароочистителями.

Особенности и преимущества
Щетинки
  • Для удаления крупных загрязнений
Удобный размер
  • Оптимальная для небольших участков, окон и т.д.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,101
Вес (с упаковкой) (кг) 0,163
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 165 x 200 x 60

Видео

Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Кафель
  • Душевая кабина / ванна
  • Варочные панели
  • Кухонные вытяжки
  • Холодильник (внутри / снаружи)
  • Духовка
  • Кухня
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова