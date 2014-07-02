Duza manuala
Instrument manual cu perii suplimentare pentru curatarea suprafetelor mici precum cabine de dus, faianta etc. Adecvat pentru utilizarea cu sau fara capac.
Instrument manual cu perii suplimentare pentru curatarea suprafetelor mici. Instrumentul manual poate fi utilizat cu sau fara capacul de curatare. Periile aspre indeparteaza murdaria grosiera. Curatarea poate avea loc cu capac pentru indepartarea simpla a murdariei. Instrumentul manual este ideal pentru faianta, oglinzi, cabine de dus, hote de bucatarie, aragazuri etc.
Caracteristici si beneficii
tepi pentru curatat
- Pentru indepartarea murdariei grosiere
Dimensiune adecvata
- Optim pentru suprafete mici, ferestre etc.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|165 x 200 x 60
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe de lucru în bucătărie
- Faianță
- Cabină de duș / cadă
- Plite
- Hote de evacuare
- Frigider (interior/ exterior)
- Cuptor
- Bucătării