Duza manuala

Instrument manual cu perii suplimentare pentru curatarea suprafetelor mici precum cabine de dus, faianta etc. Adecvat pentru utilizarea cu sau fara capac.

Instrument manual cu perii suplimentare pentru curatarea suprafetelor mici. Instrumentul manual poate fi utilizat cu sau fara capacul de curatare. Periile aspre indeparteaza murdaria grosiera. Curatarea poate avea loc cu capac pentru indepartarea simpla a murdariei. Instrumentul manual este ideal pentru faianta, oglinzi, cabine de dus, hote de bucatarie, aragazuri etc.

Caracteristici si beneficii
tepi pentru curatat
  • Pentru indepartarea murdariei grosiere
Dimensiune adecvata
  • Optim pentru suprafete mici, ferestre etc.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 165 x 200 x 60

Video

Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
  • Faianță
  • Cabină de duș / cadă
  • Plite
  • Hote de evacuare
  • Frigider (interior/ exterior)
  • Cuptor
  • Bucătării
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Created with AI (artificial intelligence)

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