Шланг высокого давления, 2 × EASY!Lock, НД 6,␍250 бар, 10 м, ANTI!Twist, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock

Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина шланга 10 м, НД 6, подходит для давления 250 бар.

Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина шланга 10 м, НД 6, подходит для давления 250 бар. Для заказа (до 2015 г.)* арт. 6.391-238.0. *При заказе шлангов с указанными техническими характеристиками для эксплуатации с аппаратами до 2015 г. выпуска необходимо уточнять тип используемых соединительных элементов (резьба M22 × 1,5 / AVS).

Спецификации

Технические характеристики

ID ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 250
Длина (м) 10
Соединительная резьба 2 x EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 1,945
Шланг высокого давления, 2 × EASY!Lock, НД 6,␍250 бар, 10 м, ANTI!Twist, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock
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Created with AI (artificial intelligence)

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