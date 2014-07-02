Filtru de protectie pentru motor (Perma Power)

Filtrul intermediar lavabil retine particulele foarte mici din aer cum sunt particulele de praf si alergene continute in aerul umed/

Filtrul intermediar lavabil retine particulele foarte mici din aer, precum particulele de praf si alergenii continuti in aerul umed si protejeaza aspiratorul cu filtru pentru apa impotriva patrunderii apei. Filtrul cu margine din cauciuc poate fi deschis si clatit sub apa de la robinet. Lasati se se usuce, pur si simplu, pe un calorifer.

Caracteristici si beneficii
Se poate spala
  • Reutilizabil si durabil

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 195 x 97 x 34
