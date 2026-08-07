MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con
Lancea de pulverizare multijet Kärcher 3-în-1 este potrivită pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune K 7 Full Control Plus și K 7 Premium Full Control Plus (începând cu 2017) cu pistolul de presiune G 180 Q Full Control Plus.
Un dispozitiv universal pentru toate aplicațiile: 3-în-1 multi-jet de la Kärcher oferă un flux plat de înaltă presiune cu reglare liniară a presiunii, o duză rotativă și un jet de pulverizare a agentului de curățare într-o singură lance de pulverizare. Jetul dorit este selectat pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare. Presiunea este setată în mod comod prin intermediul butoanelor de pe pistolul de pulverizare G 180 Q Full Control Plus. Recomandată pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune Kärcher K 7 Full Control Plus şi K 7 Premium Full Control Plus produse începând cu 2017.
Caracteristici si beneficii
Control complet în ambele mâini
Nu este nevoie de schimbarea deranjantă a lăncii de pulverizare
- Pur și simplu rotește lancea de pulverizare pentru a selecta jetul dorit.
Trei tipuri de pulverizare într-o singură lance
- Jet de aplicare a agentului de curățare, duză rotativă și jet plat de înaltă presiune reglabilă liniar - pentru o activitate flexibilă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|445 x 63 x 63
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
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Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Zone din jurul casei și grădinii
- Grădină și ziduri de piatră
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Garduri