MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con

Lancea de pulverizare multijet Kärcher 3-în-1 este potrivită pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune K 7 Full Control Plus și K 7 Premium Full Control Plus (începând cu 2017) cu pistolul de presiune G 180 Q Full Control Plus.

Un dispozitiv universal pentru toate aplicațiile: 3-în-1 multi-jet de la Kärcher oferă un flux plat de înaltă presiune cu reglare liniară a presiunii, o duză rotativă și un jet de pulverizare a agentului de curățare într-o singură lance de pulverizare. Jetul dorit este selectat pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare. Presiunea este setată în mod comod prin intermediul butoanelor de pe pistolul de pulverizare G 180 Q Full Control Plus. Recomandată pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune Kärcher K 7 Full Control Plus şi K 7 Premium Full Control Plus produse începând cu 2017.

Caracteristici si beneficii
Control complet în ambele mâini
Nu este nevoie de schimbarea deranjantă a lăncii de pulverizare
  • Pur și simplu rotește lancea de pulverizare pentru a selecta jetul dorit.
Trei tipuri de pulverizare într-o singură lance
  • Jet de aplicare a agentului de curățare, duză rotativă și jet plat de înaltă presiune reglabilă liniar - pentru o activitate flexibilă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 445 x 63 x 63

Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).

Video

Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Garduri
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