Dispozitivul de indeparat gheața cu acumulator, îndepărtează chiar și gheața groasa de pe geamurile auto fără efort într-o singură mișcare. Dacă dispozitivul este în modul standby, aplicați o ușoară presiune de sus pentru a produce rotirea discului și gheața va fi indepartata. Dacă discul se uzează, el poate fi înlocuit fără unelte (discul este disponibil ca piesă de schimb). O încărcare a bateriei este suficientă pentru mai multe aplicații. LED-ul integrat clipește atunci când dispozitivul trebuie să fie încărcat.