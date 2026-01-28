Cleste pentru crengi cu acumulator TLO 2-18

Tăiați crengile prin simpla apăsare a unui buton: foarfeca de tăiat crengi cu acumulator, cu lama sa de înaltă calitate, taie fără efort și delicat crengi cu un diametru de până la 2,5 cm.

Întreținerea copacilor devine ușoară cu ajutorul bateriei – crengile și ramurile cu un diametru de până la 2,5 cm nu reprezintă o provocare pentru foarfeca electrică pentru pomi de la Kärcher. Datorită lamei puternice, tăierea este deosebit de precisă și nu necesită efort. Tăierea delicată ajută creșterea sănătoasă a plantelor. Acest lucru face tăierea și toaletarea copacilor și plantelor lemnoase mai ușoară și mai sigură. Lucrul confortabil la înălțime: cu extensia telescopică opțională (nu este inclusă în pachet), până la o înălțime de 3,5 metri.

Caracteristici si beneficii
Tăiați în mod special precis și fără a fi nevoie de forță.
Împiedică pornirea neintenționată a cleștelui pentru crengi
Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher.
Mâner din cauciuc
  • Pentru confort maxim, în special atunci când lucrați pe perioade îndelungate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Propulsie Motor cu perii
Forța de tăiere a lemnului proaspăt (cm) 2,5
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri) max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 1,1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 320 x 89 x 135

* Ø crengi: 15 mm

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse

Echipament

  • Tipul lamei de tăiere: Bypass
  • Ramuri
