Întreținerea copacilor devine ușoară cu ajutorul bateriei – crengile și ramurile cu un diametru de până la 2,5 cm nu reprezintă o provocare pentru foarfeca electrică pentru pomi de la Kärcher. Datorită lamei puternice, tăierea este deosebit de precisă și nu necesită efort. Tăierea delicată ajută creșterea sănătoasă a plantelor. Acest lucru face tăierea și toaletarea copacilor și plantelor lemnoase mai ușoară și mai sigură. Lucrul confortabil la înălțime: cu extensia telescopică opțională (nu este inclusă în pachet), până la o înălțime de 3,5 metri.