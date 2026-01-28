Ferastrau cu panza cu acumulator PGS 4-18

Întreținerea grădinii mai ușoară: Ferăstrăul pentru crengi cu acumulator PGS 4-18 ușurează munca grea la tăierea crengilor, arbuștilor de dimensiuni mici și medii.

Ferăstrăul cu acumulator PGS 4-18 de la Kärcher este conceput pentru a tăia crengilor cu diametrul de până la 80 de milimetri. Dispozitivul detașabil de fixare a crengilor îl face sigur și ușor de utilizat și previne riscul de alunecare a crengilor. Lamele ferăstrăului pot fi îndepărtate fără a fi nevoie de niciun instrument. Și cu extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional (nu este inclusă în pachetul de livrare), lucrul la înălțimi de până la 3,5 metri nu a fost niciodată mai ușor.

Caracteristici si beneficii
Ferastrau cu panza cu acumulator PGS 4-18: Pânza de ferăstrău premium fabricată în Germania
Pânza de ferăstrău premium fabricată în Germania
Pentru o performanță de tăiere optimă.
Ferastrau cu panza cu acumulator PGS 4-18: Schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău
Schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău
Schimbarea rapidă și ușoară a pânzei de ferăstrău, fără a fi nevoie de unelte.
Ferastrau cu panza cu acumulator PGS 4-18: Prindere pentru crengi detașabilă
Prindere pentru crengi detașabilă
Asigură o prindere sigură, chiar și atunci când se taie cu o singură mână. Poate fi îndepărtat (fără a fi nevoie de unelte) pentru a se potrivi sarcinii aflate în lucru.
Baza bateriei detașabilă
  • Ferăstrăul se fixează la extensia telescopică fără a adăuga greutate suplimentară.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher.
Mâner din cauciuc
  • Pentru confort maxim, în special atunci când lucrați pe perioade îndelungate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Numărul de mișcări (min​-1) max. 2500
Diametru de tăiere cu dispozitivul de fixare a crengilor (mm) max. 50
Diametrul de tăiere fără dispozitiv de fixare a crengilor (mm) max. 80
Lungimea pânzei de ferăstrău (mm) 150
Nivel de zgomot (dB(A)) 83
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri) max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 1,4
Greutate cu ambalaj (kg) 2,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 475 x 89 x 174

* Ø ramuri: 5 cm

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Dispozitiv de fixare a ramurii
  • Talpă pentru fixarea bateriei
  • Pânza de ferăstrău: Lemn
Ferastrau cu panza cu acumulator PGS 4-18
Ferastrau cu panza cu acumulator PGS 4-18

Video

Domenii de intrebuintare
  • Ramuri
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova