Ferastrau cu panza cu acumulator PGS 4-18
Întreținerea grădinii mai ușoară: Ferăstrăul pentru crengi cu acumulator PGS 4-18 ușurează munca grea la tăierea crengilor, arbuștilor de dimensiuni mici și medii.
Ferăstrăul cu acumulator PGS 4-18 de la Kärcher este conceput pentru a tăia crengilor cu diametrul de până la 80 de milimetri. Dispozitivul detașabil de fixare a crengilor îl face sigur și ușor de utilizat și previne riscul de alunecare a crengilor. Lamele ferăstrăului pot fi îndepărtate fără a fi nevoie de niciun instrument. Și cu extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional (nu este inclusă în pachetul de livrare), lucrul la înălțimi de până la 3,5 metri nu a fost niciodată mai ușor.
Caracteristici si beneficii
Pânza de ferăstrău premium fabricată în GermaniaPentru o performanță de tăiere optimă.
Schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrăuSchimbarea rapidă și ușoară a pânzei de ferăstrău, fără a fi nevoie de unelte.
Prindere pentru crengi detașabilăAsigură o prindere sigură, chiar și atunci când se taie cu o singură mână. Poate fi îndepărtat (fără a fi nevoie de unelte) pentru a se potrivi sarcinii aflate în lucru.
Baza bateriei detașabilă
- Ferăstrăul se fixează la extensia telescopică fără a adăuga greutate suplimentară.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher.
Mâner din cauciuc
- Pentru confort maxim, în special atunci când lucrați pe perioade îndelungate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Numărul de mișcări (min-1)
|max. 2500
|Diametru de tăiere cu dispozitivul de fixare a crengilor (mm)
|max. 50
|Diametrul de tăiere fără dispozitiv de fixare a crengilor (mm)
|max. 80
|Lungimea pânzei de ferăstrău (mm)
|150
|Nivel de zgomot (dB(A))
|83
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø ramuri: 5 cm
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Dispozitiv de fixare a ramurii
- Talpă pentru fixarea bateriei
- Pânza de ferăstrău: Lemn
Video
Domenii de intrebuintare
- Ramuri