Ferăstrăul cu braț telescopic PSW 18-20 Battery taie cu ușurință orice creangă până la înălțimi de 4 metri. Pentru o întreținere comodă a copacilor.

Datorită extensiei integrate, ferăstrăul cu braț telescopic PSW 18-20 Battery este ideal pentru întreținerea copacilor înalți. Unghiul optim de 30° al lamei face posibilă tăierea crengilor aflate la o înălțime de până la 4 metri fără efort din partea utilizatorului. Tensiunea în lanț și lubrifierea automată a acestuia fac ca aparatul să fie foarte ușor de utilizat. Cureaua pentru umăr previne disconfortul utilizatorului când se lucrează pe perioade lungi. Setul de livrare conține pe lângă aparat o lamă, lanț, curea pentru umăr, cheie pentru tensionarea lanțului și o sticlă de ulei.

Caracteristici si beneficii
Ferastrau cu brat telescopic cu acumulator PSW 18-20 Battery: Tensiune simplă a lanțului
Tensiune simplă a lanțului
Șurub ușor de atins pentru întinderea lanțului.
Ferastrau cu brat telescopic cu acumulator PSW 18-20 Battery: Lubrifiere automata a lantului
Lubrifiere automata a lantului
Pentru o utilizare care necesită o întreținere redusă a ferăstrăului.
Ferastrau cu brat telescopic cu acumulator PSW 18-20 Battery: Fixare cu șurub cu acțiune rapidă
Fixare cu șurub cu acțiune rapidă
Ferăstrăul poate fi demontat în trei bucăți pentru o depozitare convenabilă.
Curea practică pentru umăr
  • Distribuția optimă a greutății pentru a nu încorda brațele și umerii utilizatorilor.
Extensie
  • Fabricat din fibră de sticlă ușoară - pentru tăierea fără efort a ramurilor la înălțimi de până la 4 metri.
Cârlig de stabilitate
  • Pentru tăierea ramurilor în siguranță și cu precizie.
Unghiul optim al lamei la 30 °
  • Pentru a lucra în mod comod de la sol.
Deblocare sigură
  • Previne pornirea neintenționată a ferăstrăului.
Rezervor transparent de ulei
  • Utilizatorii pot verifica nivelul uleiului la o fereastră de inspecție transparentă.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Lama de taiere (cm) 20
Unghiul lamei (°) 30
Viteza lanțului (m/s) 5,5
Pasul lanțului 3/8" LP
Grosime zale de antrenare 1.1 mm / 0.043"
Numărul de manete de antrenare 33
Capacitatea rezervorului de ulei (ml) 50
Nivelul de zgomot asigurat (dB(A)) 95
Valoare vibratie a manerului fata (ΔK=1.5 m/s2) (m/s²) 1,3
Valoarea vibrațiilor la mânerul din spate (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 1,2
Lungime cu btatul de extensie (m) 2,9
Lungime fără bratul de extensie (m) 2
Tensiune (V) 18
Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri) max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,7
Greutate cu ambalaj (kg) 5,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 2980 x 95 x 187

* Ø ramuri: 5 cm

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Lama de taiere
  • Lanţ de drujbă
  • Sticlă de ulei
  • Curea pentru umăr
  • Cheie hexagonală pentru tensionarea lanțului

Echipament

  • Protecție lanț
  • Lubrifiere automata a lantului
  • Indicatorul nivelului de ulei
Domenii de intrebuintare
  • Ramuri superioare
  • Arbori
