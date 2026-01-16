Datorită extensiei integrate, ferăstrăul cu braț telescopic PSW 18-20 Battery este ideal pentru întreținerea copacilor înalți. Unghiul optim de 30° al lamei face posibilă tăierea crengilor aflate la o înălțime de până la 4 metri fără efort din partea utilizatorului. Tensiunea în lanț și lubrifierea automată a acestuia fac ca aparatul să fie foarte ușor de utilizat. Cureaua pentru umăr previne disconfortul utilizatorului când se lucrează pe perioade lungi. Setul de livrare conține pe lângă aparat o lamă, lanț, curea pentru umăr, cheie pentru tensionarea lanțului și o sticlă de ulei.