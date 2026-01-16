Ferastrau cu brat telescopic cu acumulator PSW 18-20 Battery
Ferăstrăul cu braț telescopic PSW 18-20 Battery taie cu ușurință orice creangă până la înălțimi de 4 metri. Pentru o întreținere comodă a copacilor.
Datorită extensiei integrate, ferăstrăul cu braț telescopic PSW 18-20 Battery este ideal pentru întreținerea copacilor înalți. Unghiul optim de 30° al lamei face posibilă tăierea crengilor aflate la o înălțime de până la 4 metri fără efort din partea utilizatorului. Tensiunea în lanț și lubrifierea automată a acestuia fac ca aparatul să fie foarte ușor de utilizat. Cureaua pentru umăr previne disconfortul utilizatorului când se lucrează pe perioade lungi. Setul de livrare conține pe lângă aparat o lamă, lanț, curea pentru umăr, cheie pentru tensionarea lanțului și o sticlă de ulei.
Caracteristici si beneficii
Tensiune simplă a lanțuluiȘurub ușor de atins pentru întinderea lanțului.
Lubrifiere automata a lantuluiPentru o utilizare care necesită o întreținere redusă a ferăstrăului.
Fixare cu șurub cu acțiune rapidăFerăstrăul poate fi demontat în trei bucăți pentru o depozitare convenabilă.
Curea practică pentru umăr
- Distribuția optimă a greutății pentru a nu încorda brațele și umerii utilizatorilor.
Extensie
- Fabricat din fibră de sticlă ușoară - pentru tăierea fără efort a ramurilor la înălțimi de până la 4 metri.
Cârlig de stabilitate
- Pentru tăierea ramurilor în siguranță și cu precizie.
Unghiul optim al lamei la 30 °
- Pentru a lucra în mod comod de la sol.
Deblocare sigură
- Previne pornirea neintenționată a ferăstrăului.
Rezervor transparent de ulei
- Utilizatorii pot verifica nivelul uleiului la o fereastră de inspecție transparentă.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lama de taiere (cm)
|20
|Unghiul lamei (°)
|30
|Viteza lanțului (m/s)
|5,5
|Pasul lanțului
|3/8" LP
|Grosime zale de antrenare
|1.1 mm / 0.043"
|Numărul de manete de antrenare
|33
|Capacitatea rezervorului de ulei (ml)
|50
|Nivelul de zgomot asigurat (dB(A))
|95
|Valoare vibratie a manerului fata (ΔK=1.5 m/s2) (m/s²)
|1,3
|Valoarea vibrațiilor la mânerul din spate (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Lungime cu btatul de extensie (m)
|2,9
|Lungime fără bratul de extensie (m)
|2
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø ramuri: 5 cm
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lama de taiere
- Lanţ de drujbă
- Sticlă de ulei
- Curea pentru umăr
- Cheie hexagonală pentru tensionarea lanțului
Echipament
- Protecție lanț
- Lubrifiere automata a lantului
- Indicatorul nivelului de ulei
Video
Domenii de intrebuintare
- Ramuri superioare
- Arbori