Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery
Greutate redusă pentru o muncă fără efort: foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator HGE 18-45 Battery cu lamă diamantată pentru o tăiere precisă.
Datorită greutății sale mici, foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator HGE 18-45 Battery reduce considerabil efortul utilizatorului. Lama diamantată asigură o tăiere precisă. Designul ergonomic al mânerului permite o utilizare confortabilă. Sistemul de securitate previne pornirea accidentală a aparatului.
Caracteristici si beneficii
UșorUmerii și brațele nu obosesc nici după ce lucrați pentru perioade lungi.
Lamă diamantatăLama asigură un rezultat precis de tăiere
Mâner cu design ergonomicPentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă
Circuit de siguranță
- Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lungime de taiere (cm)
|45
|Spațiu între dinți (mm)
|18
|Reglarea vitezei
|nu
|Viteza lamei (tăieri/min)
|2700
|Tipul lamei
|Ștanțată, diamantată
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|895 x 243 x 171
* Înălțimea gardului viu: 1 m, tăiere laterală
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lamă de pază
Video
Domenii de intrebuintare
- Garduri vii
- Tufișuri