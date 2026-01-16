Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery

Greutate redusă pentru o muncă fără efort: foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator HGE 18-45 Battery cu lamă diamantată pentru o tăiere precisă.

Datorită greutății sale mici, foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator HGE 18-45 Battery reduce considerabil efortul utilizatorului. Lama diamantată asigură o tăiere precisă. Designul ergonomic al mânerului permite o utilizare confortabilă. Sistemul de securitate previne pornirea accidentală a aparatului.

Caracteristici si beneficii
Ușor
Umerii și brațele nu obosesc nici după ce lucrați pentru perioade lungi.
Lamă diamantată
Lama asigură un rezultat precis de tăiere
Mâner cu design ergonomic
Pentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă
Circuit de siguranță
  • Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Lungime de taiere (cm) 45
Spațiu între dinți (mm) 18
Reglarea vitezei nu
Viteza lamei (tăieri/min) 2700
Tipul lamei Ștanțată, diamantată
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Performanța de încărcare a bateriei (m) max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 2,7
Greutate cu ambalaj (kg) 3,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 895 x 243 x 171

* Înălțimea gardului viu: 1 m, tăiere laterală

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Lamă de pază
Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery
Domenii de intrebuintare
  • Garduri vii
  • Tufișuri
