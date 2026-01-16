Această mașină de tuns iarbă este ușoara, taie mai multe zone complexe de gazon fără efort și în mod uniform. Datorită sistemului de cosit 2-în-1, mașina de tuns iarbă LMO 18-36 poate colecta iarba tăiată în recipientul de colectare, sau o poate răspândi pe gazon în calitate de îngrășământ natural, folosind pana de mulcire. Cuțitul ascuțit din oțel lasă întotdeauna în urmă rezultate de tăiere uniforme. De asemenea, mașina de tuns iarbă impresionează în mai multe moduri de funcționare: înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință în patru nivele, mânerul din spumă și actionarea pe ambele părți oferă comoditate suplimentară. Alte caracteristici practice: indicatorul nivelului de umplere care vă notifică despre necesitatea de a goli recipientul. Butonul de securitate care acționează ca siguranță pentru copii. Repere suplimentare: mânerul reglabil pe înălțime pentru o poziție de lucru comodă, mânerul pliabil permite stocarea în spații înguste.