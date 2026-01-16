Masina de tuns iarba cu acumulator LMO 18-36 Battery
Mașina de tuns iarba LMO 18-36 impresionează prin manevrabilitatea sa incredibilă și greutatea redusă. Înălțimea de tăiere poate fi reglată fără efort în mod centralizat pe puntea de tăiere.
Această mașină de tuns iarbă este ușoara, taie mai multe zone complexe de gazon fără efort și în mod uniform. Datorită sistemului de cosit 2-în-1, mașina de tuns iarbă LMO 18-36 poate colecta iarba tăiată în recipientul de colectare, sau o poate răspândi pe gazon în calitate de îngrășământ natural, folosind pana de mulcire. Cuțitul ascuțit din oțel lasă întotdeauna în urmă rezultate de tăiere uniforme. De asemenea, mașina de tuns iarbă impresionează în mai multe moduri de funcționare: înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință în patru nivele, mânerul din spumă și actionarea pe ambele părți oferă comoditate suplimentară. Alte caracteristici practice: indicatorul nivelului de umplere care vă notifică despre necesitatea de a goli recipientul. Butonul de securitate care acționează ca siguranță pentru copii. Repere suplimentare: mânerul reglabil pe înălțime pentru o poziție de lucru comodă, mânerul pliabil permite stocarea în spații înguste.
Caracteristici si beneficii
Ușoară și manervrabilăPoate fi ușor condus pe terenuri neuniforme. Manevrabilitate: manevrare ușoară și în jurul obstacolelor din grădină.
Cosirea la marginea gazonuluiIarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Sistem de tăiere 2-in-1Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii. Funcția de mulcire: Prin utilizarea kitului de mulcire, iarba tăiată este împrăștiată peste gazon ca îngrășământ natural. Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Reglare înălțimei de tăiere
- Înălțimea de tăiere poate fi reglată central în 4 poziții diferite.
Indicator al nivelului de umplere
- Indicatorul pentru nivelul de umplere vă informează când trebuie golit recipientul de colectare a ierbii.
Concept de utilizare ergonomică
- Manerul de ghidare poate fi reglat individual in functie de inaltime.
- Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
- Întrerupătoarele de actionare permit o funcționare confortabilă.
Mâner de transport integrat
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Design pentru economisirea spațiului
- Manerul pliabil permite stocarea in spații inguste.
- Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
Buton de securitate
- Protecție pentru copii: este prevenită pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lățime tăiere (cm)
|36
|Înălțime de tăiere (mm)
|30 - 70
|Reglarea înălțimii de tăiere
|de 4 ori
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|45
|Numărul de rotaţii (rpm)
|4000
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|13,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1309 x 398 x 1042
* Înălțime de tăiere: nivel 4
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Video