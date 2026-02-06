Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 18-25 Set

Trimmerul pentru gazon LTR 18-25 Battery, include un acumulator și un încărcător în set. Ușor, ergonomic și simplu de utilizat.

Firul de tăiere împletit a trimmerului pentru gazon cu acumulator LTR 18-25 Battery asigură o precizie maximă a tăierii. Un aparat fiabil cu zgomot redus, ajunge cu ușurință în fiecare colț din grădină, lăsând margini curate de-a lungul potecilor și a teraselor, datorită funcției sale de tăiere pe margini. Funcția de reglare automată a firului garantează că lungimea este întotdeauna cea potrivită. Designul său ergonomic de prindere cu două mâini fac aparatul să fie foarte ușor de manevrat și de utilizat. Setul de livrare conține un acumulator și un încărcător.

Caracteristici si beneficii
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 18-25 Set: Sistem eficient de tăiere
Sistem eficient de tăiere
Funcția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 18-25 Set: Tăiere pe margini
Tăiere pe margini
Cap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 18-25 Set: Ușor
Ușor
Greutatea scăzută a dispozitivului realizează munca grea de tundere a peluzei
Extensie automată a firului
  • Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru
Mâner cu design ergonomic
  • Poziție confortabilă de lucru, previne durerile de spate, datorită designului de control cu două mâini
Capac de protecție
  • Capacul de protecție apără utilizatorul de resturile de iarbă tăiată
  • Odișelele de completare simplifică așezarea tunsului la o pauză de la serviciu.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Utilizare optimă a lamelor
  • Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Diametru de tăiere (cm) 25
Lama trimmerului Fir de tăiere
Extensia firelor Automat
Linia geometrică ai trimmerului Răsucit
Diametru liniar (mm) 1,6
Reglarea vitezei nu
Numărul de rotaţii (rpm) 9500
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Capacitate. (Ah) 2,5
Performanța de încărcare a bateriei (m) max. 300 (2,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 30 (2,5 Ah)
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min) 300
Curent de încărcare. (A) 0,5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 1,6
Greutate cu ambalaj (kg) 3,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1184 x 296 x 386

* Marginea gazonului

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
  • Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
  • Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)

Echipament

  • Bobină
  • Mâner suplimentar
  • Cap de tuns rotativ
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 18-25 Set
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 18-25 Set
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 18-25 Set

Video

Domenii de intrebuintare
  • Gazon
  • Marginile gazonului
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova