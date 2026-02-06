Firul de tăiere împletit a trimmerului pentru gazon cu acumulator LTR 18-25 Battery asigură o precizie maximă a tăierii. Un aparat fiabil cu zgomot redus, ajunge cu ușurință în fiecare colț din grădină, lăsând margini curate de-a lungul potecilor și a teraselor, datorită funcției sale de tăiere pe margini. Funcția de reglare automată a firului garantează că lungimea este întotdeauna cea potrivită. Designul său ergonomic de prindere cu două mâini fac aparatul să fie foarte ușor de manevrat și de utilizat. Setul de livrare conține un acumulator și un încărcător.