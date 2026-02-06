Aspirator cenusa cu acumulator AD 2 Battery
Pentru curățarea rapidă fără praf a șemineelor, sistemelor de încălzire cu peleți sau a grătarelor cu cărbune.
Îndepărtarea sigură a cenușii, murdăriei grosiere, dar și a particulelor fine de praf este o sarcină a specialiștilor în aspirare, cum ar fi puternicul nostru aspirator de cenusa AD 2 cu baterie. Un furtun de aspirare flexibil din metal, cuva rezistenta la flacără cu volumul de 14 litri, filtru plisat si filtru superior de murdărie grosiera garantează siguranța maximă și aspirarea fără praf. Funcția inovatoare ReBoost care curăță cenușa și praful din filtru la simpla apasare a unui buton, asigură o putere de aspirare constantă. Puterea de aspirare necesară este asigurată de puternicul acumulator de 18 V Kärcher cu ecran LCD integrat care indica starea bateriei in timp real. De asemenea, locurile dificil de accesat pot fi ușor aspirate cu duza pentru spatii inguste, iar furtunul de aspirare poate fi depozitat în carcasa dispozitivului compact pentru economisirea spațiului după terminarea lucrării.
Caracteristici si beneficii
Baterie de 18 V care poate fi schimbatăLibertate maximă de mișcare datorită flexibilității fără fir. Tehnologie în timp real cu afișaj LCD pentru afișarea stării de încărcare a bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele din platforma de alimentare cu baterie Kärcher de 18 V.
Material rezistent la foc, recipient metalic si furtun de aspiratie metalic.Siguranță maximă la aspirarea cenușii - de asemenea, la utilizarea necorespunzătoare.
Tehnologia de curatare a filtrelor Kärcher ReBoost - curățarea integrată a filtrului la apăsarea unui buton.Curățarea puternică a filtrului la simpla apăsare a unui buton. Pentru o putere de aspirare constantă la volume mari de murdărie.
Element de filtrare dintr-o bucata (rezistent la foc) cu filtru de metal pentru murdarie grosiera si filtru plat pliat robust.
- Cu filtru plisat robust și filtru metalic grosier.
- Pentru golirea si curatarea recipientului fara a intra in contact cu murdaria
- Grad sporit de comfort datorita indepartarii filtrului intr-un singur pas
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|200
|Putere de aspirație (W)
|45
|Vacuum (mbar)
|max. 95
|Debit aer (l/s)
|max. 22
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|14
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 13 (2,5 Ah) / approx. 25 (5,0 Ah)
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|78
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|328 x 343 x 431
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 1.2 m
- Material furtun de aspirare: Cu captusire metalica
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Polyester, rezistent la foc
- Filtru pentru particule mari de murdărie
- Filtru de murdarie grosiera: Metal
Echipament
- Material container: Metal
- Funcție de curățare filtru
- Pozitie inclinata pentru furtunul de aspirare
- Mâner confortabil pe recipient
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
Video
Domenii de intrebuintare
- Cenușă
- Şeminee, cuptoare şi alte locuri de foc
- Grătare