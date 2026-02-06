Îndepărtarea sigură a cenușii, murdăriei grosiere, dar și a particulelor fine de praf este o sarcină a specialiștilor în aspirare, cum ar fi puternicul nostru aspirator de cenusa AD 2 cu baterie. Un furtun de aspirare flexibil din metal, cuva rezistenta la flacără cu volumul de 14 litri, filtru plisat si filtru superior de murdărie grosiera garantează siguranța maximă și aspirarea fără praf. Funcția inovatoare ReBoost care curăță cenușa și praful din filtru la simpla apasare a unui buton, asigură o putere de aspirare constantă. Puterea de aspirare necesară este asigurată de puternicul acumulator de 18 V Kärcher cu ecran LCD integrat care indica starea bateriei in timp real. De asemenea, locurile dificil de accesat pot fi ușor aspirate cu duza pentru spatii inguste, iar furtunul de aspirare poate fi depozitat în carcasa dispozitivului compact pentru economisirea spațiului după terminarea lucrării.