Aspirator robot cu functie de mop RCV 3
Modelul inteligent RCV 3, cu navigare LiDAR precisă și control comod prin aplicație, curăță covoarele cu peri mici și suprafețele dure în mod complet autonom. Suprafețele dure pot fi, de asemenea, șterse cu mopul umed.
Mai mult timp pentru lucrurile plăcute din viață: Robotul inteligent de aspirare RCV 3 preia curățarea podelelor. Odată pornit, RCV 3 curăță sistematic și de unul singur podelele dure și covoarele cu peri mici. Murdăria uscată este transportată în mod eficient în recipientul de murdărie încorporat de către peria rotativă, peria laterală pentru margini și vacuum. Dacă este necesar, RCV 3 poate nu doar să aspire, ci și să dea cu mopul umed. În cazul în care capacitatea bateriei scade, RCV 3 se va întoarce întotdeauna la stația de încărcare și după terminarea activității de curatare. RCV 3 face un tur de recunoaștere prin intermediul aplicației de control și creează automat o hartă a încăperilor prin detectarea împrejurimilor (LiDAR). Pentru fiecare cameră pot fi setați parametri de curățare individuali, de exemplu, unde să aspirați, să ștergeți cu mopul sau să nu curățați. Senzorii suplimentari previn caderile, de exemplu la capătul scărilor. Pentru curățare, RCV 3 este pornit în mod practic prin intermediul aplicației, printr-un program individual prestabilit sau prin apăsarea unui buton de pe dispozitiv. Dacă robotul de curățenie are nevoie de ajutor, acesta comunică acest lucru în multe situații prin intermediul unei ieșiri vocale.
Caracteristici si beneficii
Ștergere umedăPentru rezultate de curățare și mai bune, RCV 3 poate fi folosit și pentru a șterge cu mopul umed. Dacă este necesar, se introduce unitatea de ștergere, inclusiv laveta din microfibre, se umple rezervorul de apă curată și este gata de lucru. Robotul de curățare RCV 3 poate fi utilizat fie pentru curățare uscată, fie pentru curățare umedă sau poate combina ambele opțiuni în modul de curățare mixtă.
Navigare precisăSenzorii LiDAR ai RCV 3 permit o detectare foarte precisă a spațiului și o cartografiere detaliată pentru deplasări sigure de curățare. Cu navigația LiDAR rapidă și fiabilă, RCV 3 scanează încăperile și dispune astfel de cele mai bune hărți pentru deplasări de curățare chiar și pe întuneric.
Senzori de cădereSenzorii de cădere împiedică în mod sigur căderea RCV 3, de exemplu, pe scări sau pe paliere. Senzorii scanează nivelul solului. Dacă este detectat un toc mai mare, controlerul primește un semnal și determină robotul să se întoarcă.
Protecția datelor și actualizări
- În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are o grijă extremă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens.
- Întregul transfer de date între aplicația Home Robots de pe smartphone și aspiratorul robot și mopul se desfășoară prin intermediul unui cloud către serverele situate numai în Germania.
- Actualizările regulate îmbunătățesc și extind performanța aspiratorului robot și a aplicației. Aceasta înseamnă, de asemenea, că securitatea sistemului este actualizată în mod constant pentru a se potrivi cu specificațiile actuale.
Ieșire vocală
- Întotdeauna bine informat: RCV 3 raportează informații importante sau starea de funcționare actuală prin intermediul unei ieșiri vocale.
- Dacă robotul aspirator RCV 3 are nevoie de ajutor sau de service, acesta vă va anunța prin voce în numeroase situații.
Control comod prin aplicație cu WLAN
- Cu ajutorul aplicației se pot regla individual numeroase setări.
- Controlul și configurarea robotului de curățare RCV 3 în funcție de locație prin intermediul aplicației. Chiar și atunci când nu sunteți acasă.
- Transmiterea de informații despre starea actuală a aparatului și afișarea progresului de curățare prin intermediul aplicației.
Cartografiere precisă cu opțiuni multiple de personalizare
- În aplicație pot fi salvate mai multe hărți, de exemplu, pentru diferite etaje.
- Pot fi definite zone care nu pot fi parcurse și, prin urmare, nu pot fi curățate (de exemplu, spatiul pisicii, zona de joacă din camera copiilor sau obstacole pe care robotul nu le poate depăși).
- Definirea zonelor selectate care, de exemplu, sunt parcurse de mai multe ori, curățate cu un mod de aspirare mai intensiv sau șterse cu mai multă apă, dacă este necesar.
Ajustarea parametrilor de curățare
- Definirea diferiților parametri de curățare prin intermediul aplicației, individual pentru zone sau încăperi (de exemplu, puterea de aspirare sau cantitatea de apă, numărul de treceri pe suprafață).
Funcția temporizator
- Setați orele de curățenie și creați programe de curățenie prin intermediul aplicației.
- RCV 3 pornește în mod independent operațiunile de curățare în funcție de datele stabilite.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Timp de incarcare acumulator (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Capacitatea bateriei (Ah)
|3,2
|Durata de curăţare per încărcare (min)
|120
|Performanța zonei (în funcție de modul de curățare) (m²/h)
|85
|Container pentru deșeuri (ml)
|500
|Recipient de murdărie 2 în 1 (ml)
|300
|Rezervor de apă curată 2 în 1 (ml)
|170
|Putere de aspirație (Pa)
|2500
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|67
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutatea robotului aspirator (inclusiv unitatea de ștergere și laveta de curățare) (kg)
|3,7
|Greutate cu staţie de încărcare (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,9
|Înălțimea aspiratorului robotizat (mm)
|94
|Diametrul robotului (mm)
|350
|Dimensiuni staţie de încărcare (L x l x H) (mm)
|80 x 150 x 102
Scope of supply
- Perie de curățare
- Perie laterală: 2 x
- Filtru: 2 x
- Accesoriu de curățare
- Unitate pentru laveta de ștergere
- Lavetă de ștergere: 2 x
- Rezervor de murdărie 2 în 1, inclusiv rezervor de apă curată
- Container pentru deșeuri
- Stație de încărcare
Echipament
- Curățare autonomă
- Senzori de cădere
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Ieșire vocală
- Sistem de navigație cu laser (LiDAR)
- Funcția temporizator: Posibilitate de temporizatoare multiple
- Moduri de curățare: Curățare uscată/ Curățare umedă/ Curățare combinată (umedă și uscată)/ Automat/ Spot
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare cu fir scurt