Mai mult timp pentru lucrurile plăcute din viață: Robotul inteligent de aspirare RCV 3 preia curățarea podelelor. Odată pornit, RCV 3 curăță sistematic și de unul singur podelele dure și covoarele cu peri mici. Murdăria uscată este transportată în mod eficient în recipientul de murdărie încorporat de către peria rotativă, peria laterală pentru margini și vacuum. Dacă este necesar, RCV 3 poate nu doar să aspire, ci și să dea cu mopul umed. În cazul în care capacitatea bateriei scade, RCV 3 se va întoarce întotdeauna la stația de încărcare și după terminarea activității de curatare. RCV 3 face un tur de recunoaștere prin intermediul aplicației de control și creează automat o hartă a încăperilor prin detectarea împrejurimilor (LiDAR). Pentru fiecare cameră pot fi setați parametri de curățare individuali, de exemplu, unde să aspirați, să ștergeți cu mopul sau să nu curățați. Senzorii suplimentari previn caderile, de exemplu la capătul scărilor. Pentru curățare, RCV 3 este pornit în mod practic prin intermediul aplicației, printr-un program individual prestabilit sau prin apăsarea unui buton de pe dispozitiv. Dacă robotul de curățenie are nevoie de ajutor, acesta comunică acest lucru în multe situații prin intermediul unei ieșiri vocale.