WD 3 P V-17/4/20 este puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de energie de numai 1000 W. Aspiratorul, precum și furtunul de aspirație și duza pentru podea Clips sunt perfecte pentru cele mai bune rezultate de curățare pentru murdăria fină sau grosieră. Aspiratorul impresionează prin designul său compact, cu un recipient din plastic robust de 17 l, cablu de 4 m, furtun de aspirație de 2 m și sac de filtru din fleece. Datorită filtrului cartuş, este posibilă aspirarea murdăriei umede şi uscate fără înlocuirea filtrului. Prin priza integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire, unelte electrice, cum ar fi ferăstraie sau polizoare, pot fi conectate, iar murdăria rezultată poate fi aspirată direct. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul este depozitat prin agățarea acestuia de capacul aspiratorului, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârligul prevăzut. Sistemul de blocare „Pull & Push” permite deschiderea și închiderea simplă a containerului.