WD 3 V-17/4/20 este puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de numai 1000 W. Atât aparatul, cât și furtunul de aspirare și duza de podea sunt perfect adaptate pentru a obține cele mai bune rezultate de curățare a murdăriei uscate, umede, fine sau grosiere. Aspiratorul umed și uscat impresionează prin designul său compact și prin recipientul robust din plastic de 17 l, cablul de 4 m, furtunul de aspirare de 2 m și sacul său de filtrare din fleece. Datorită filtrului cu cartuș dintr-o singură bucată, este posibilă aspirarea atât a murdăriei umede, cât și a celei uscate, fără înlocuirea filtrului. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul se depozitează prin fixarea acestuia pe capul aparatului, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârligul prevăzut în acest scop, tuburile și duzele de podea pe bara de protecție. Sistemul de închidere "Pull & Push" permite deschiderea și închiderea simplă a recipientului. Mânerul aspiratorului poate fi îndepărtat, iar accesoriul poate fi conectat direct la furtunul de aspirare. De asemenea, uneltele sau piesele mici pot fi așezate în zona de pe capul aparatului. Mânerul de transport cu formă ergonomică permite un transport confortabil.