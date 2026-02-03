Performanță impresionantă: Aspiratorul de mână CVH 2, alimentat cu acumulator, este un dispozitiv ușor, dar puternic, conceput pentru a îndepărta murdăria ocazională, cum ar fi firimiturile, praful și părul de pe mobilă, podele și mașini. Designul său compact și ușor face ca acest aspirator să fie ușor de utilizat și de depozitat. În plus, sistemul de filtrare lavabil în două etape, care include o plasă de oțel fină pentru murdărie grosieră și păr și filtrul HEPA (EN 1822:1998), asigură un aer foarte curat la evacuare.