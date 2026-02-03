Aspirator de mana CVH 3 Plus
Puternic și gata de utilizare oriunde și oricând: Cu aspiratorul portabil compact CVH 3 Plus, puteți spune adio murdăriei din sufragerie, dormitor, bucătărie sau mașină.
Un asistent puternic (de zi cu zi): Aspiratorul de mână CVH 3 Plus, alimentat cu acumulator, îndepărtează eficient toate tipurile de murdărie, cum ar fi părul, firimiturile și praful, de oriunde și fără a lăsa urme. În plus, sistemul de filtrare lavabil în două etape, care cuprinde o plasă de oțel fină pentru murdăria grosieră și părul și un filtru HEPA (EN 1822:1998), asigură o filtrare suplimentară a aerului evacuat. Alte avantaje includ puterea de aspirare ridicată și o durată de viață mai lungă datorită motorului BLDC silențios, designului compact și ușor, cele două niveluri de aspirare diferite, cu o durată de funcționare de până la 20 de minute și o stație de încărcare convenabilă, inclusiv un spațiu de depozitare a accesoriilor.
Caracteristici si beneficii
Performanță ridicată de curățare datorită motorului BLDCPutere mare de aspirare pentru toate tipurile de sarcini de curățare mai mici, datorită motorului BLDC.
Alegerea între două moduri de putereModul minim pentru o durată lungă de funcționare (max. 20 min.), modul maxim pentru o putere de aspirare mare.
Stație de încărcare cu spațiu de depozitare a accesoriilorÎncărcare convenabilă și ușor de depozitat pe stația de încărcare.
Ușor și compact
- Efectuați fără efort mici sarcini de curățenie zilnică.
Gata pentru utilizare imediată
- Poate fi utilizat oricând și oriunde datorită designului compact și a utilizării simple a accesoriilor.
Sistem de filtrare în două etape
- Combinație ideală de plasă de oțel fină pentru murdărie grosieră și păr, precum și de filtru HEPA (EN 1822:1998).
Filtru lavabil și recipient pentru praf
- Ușor de curățat sub jet de apă și poate fi refolosit.
Accesorii practice
- Potrivit pentru suprafețe delicate și zone greu accesibile.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Recipient (l)
|0,15
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Putere nominală de intrare (W)
|70
|Funcționare la modul minim (minute) (min)
|20
|Funcționare la modul maxim (minute) (min)
|10
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune acumulator (V)
|7,2
|Tensiune (V)
|7,2
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (h)
|4
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Încărcător.: Stație de încărcare 5 V / 2 A + adaptor (1 din fiecare)
- Duză de curățare 2 în 1
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA (EN 1822:1998)
- Suport cu funcție de încărcare.
Echipament
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
Video
Domenii de intrebuintare
- Mobilier
- Interiorul vechicolului