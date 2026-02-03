Un asistent puternic (de zi cu zi): Aspiratorul de mână CVH 3 Plus, alimentat cu acumulator, îndepărtează eficient toate tipurile de murdărie, cum ar fi părul, firimiturile și praful, de oriunde și fără a lăsa urme. În plus, sistemul de filtrare lavabil în două etape, care cuprinde o plasă de oțel fină pentru murdăria grosieră și părul și un filtru HEPA (EN 1822:1998), asigură o filtrare suplimentară a aerului evacuat. Alte avantaje includ puterea de aspirare ridicată și o durată de viață mai lungă datorită motorului BLDC silențios, designului compact și ușor, cele două niveluri de aspirare diferite, cu o durată de funcționare de până la 20 de minute și o stație de încărcare convenabilă, inclusiv un spațiu de depozitare a accesoriilor.