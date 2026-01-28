Descoperă aspiratorul VC 4 Cordless myHome, care aduce libertate maximă de mișcare și confort suprem în aspirarea gospodăriilor mici. Cu o durată de funcționare de până la 30 de minute, acest aspirator elimină necesitatea tragerii după tine a unei unități grele. Funcții inteligente, precum golirea ușoară a recipientului de praf, funcția Boost, funcționarea silențioasă, designul ergonomic și duza activă pentru podea, fac procesul de aspirare o adevărată plăcere. Blocarea practică a alimentării elimină necesitatea de a ține apăsat constant butonul de pornire. Cu un design atent conceput, aspiratorul VC 4 Cordless poate ajunge și în cele mai dificile locuri, cum ar fi sub mobilier sau de-a lungul canapelei