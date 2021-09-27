Îndepărtarea murdăriei superificiale de pe oglindă

Cea mai mare parte a murdăriei de pe oglinzi este solubilă în apă și poate fi îndepărtată de pe suprafața sticlei prin ștergere sau prin frecare ușoară. Cel mai bine este să o curățați folosind apă caldă. Ce trebuie să faceți:

Umeziți ușor oglinda cu apă, de exemplu cu o sticlă cu pulverizator sau cu o cârpă umedă. În acest fel, suprafața trebuie să fie întotdeauna doar umedă, dar nu prea udă.

Apoi ștergeți ușor întreaga oglindă cu o lavetă moale pentru a îndepărta murdăria. Atenție: Nu utilizați fibre aspre pentru a o curăța, deoarece se poate zgâria sticla.

Apoi, uscați oglinda cu o a doua cârpă (de ex. din bumbac), astfel încât să nu mai rămână urme. Cea mai bună opțiune este să folosiți o lavetă din microfibră, deoarece aceasta nu lasă scame. De altfel, atunci când este curățată cu această metodă, praful nu se depune pe oglindă o perioadă îndelungată de timp.

Acest proces va fi și mai rapid dacă utilizați un aparat de curățat cu vibrații: Acesta poate umezi și șterge oglinda într-un singur pas. Murdăria se desprinde aproape de la sine prin deplasarea dispozitivului peste oglindă, ceea ce înseamnă că trebuie să o uscați doar cu o lavetă din microfibră.