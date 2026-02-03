Fie ca este vorba de petale, nisip, frunze sau nisip: matura eficienta si ergonomica S 4 Twin 2-in-1 asigura aspectul orbitor in casa si gradina in timp record pe tot parcursul anului. În afară de periile laterale standard pentru deșeuri uscate, S 4 Twin 2-în-1 este echipată și cu două perii laterale suplimentare cu perii mai duri pentru deșeurile umede. Cu peria sa puternică cu role și lățimea de măturat de 680 m, gestionează cu ușurință suprafețe de până la 2400 m² pe oră. Deșeurile ajung direct în containerul de deșeuri de 20 de litri. Perii lungi ai periilor laterale asigură o curățenie completă până la margine. Mânerul de împingere variabil infinit poate fi adaptat optim la înălțimea utilizatorului respectiv. Datorită montajului cu baionetă, șuruburile nu se mai pot pierde la reglarea înălțimii. Mașina de măturat poate fi pliată cu ușurință, după cum este necesar, fără a se apleca, datorită unei plăci de picior de la cadru și purtată de mâner – pentru depozitare care economisește spațiu. Atașarea periei laterale fără scule este unică. Măturatorul este gata de utilizare în cel mai scurt timp. Buncărul de deșeuri poate fi îndepărtat cu ușurință și lăsat jos și golit în siguranță, fără niciun contact cu murdăria.