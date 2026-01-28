Doar produsele noastre cele mai inovatoare și performante poartă semnătura pionierului în tehnologie și fondatorului companiei - Alfred Kärcher. Noul FC 7 Signature Line: recunoscut la prima vedere cel mai bun dispozitiv din categoria sa. FC 7 Signature Line conferă podelei tale un adevărat WOW și reduce în jumătate timpul obișnuit de curățarea podelelor. Datorită tehnologiei cu 4 role și a celor 2 nivele de curățare, plus funcția Boost, îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă, fără a fi nevoie să aspirați în prealabil. Luminile LED integrate nu lasă nici o particulă de praf nedetectată, iar filtrele speciale asigură o preluare eficientă a firelor de păr. Modelul de top FC 7 Signature Line este complet echipat cu role suplimentare pentru piatră, pentru a aborda petele și murdăria de pe toate tipurile de podele.