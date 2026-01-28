Mop electric FC 7 Signature Line
Aparatul de curățat podele FC 7 Signature Line cu LED inclus, asigură podele proaspăt șterse, eliminând necesitatea de a aspirare prealabilă. Beneficiază de 500 ml detergent universal și 30 ml detergent pentru piatră, de asemenea sunt incluse un set extra de role pentru piatră.
Doar produsele noastre cele mai inovatoare și performante poartă semnătura pionierului în tehnologie și fondatorului companiei - Alfred Kärcher. Noul FC 7 Signature Line: recunoscut la prima vedere cel mai bun dispozitiv din categoria sa. FC 7 Signature Line conferă podelei tale un adevărat WOW și reduce în jumătate timpul obișnuit de curățarea podelelor. Datorită tehnologiei cu 4 role și a celor 2 nivele de curățare, plus funcția Boost, îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă, fără a fi nevoie să aspirați în prealabil. Luminile LED integrate nu lasă nici o particulă de praf nedetectată, iar filtrele speciale asigură o preluare eficientă a firelor de păr. Modelul de top FC 7 Signature Line este complet echipat cu role suplimentare pentru piatră, pentru a aborda petele și murdăria de pe toate tipurile de podele.
Caracteristici si beneficii
Beneficiile Signature LineSemnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă.
LED-uri integratePentru iluminarea spațiilor de sub mobilier sau în colțuri întunecate.
All-in-one: Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă într-o singură etapăEconomiseste timpul cu 50%**: Tehnologia cu patru role permite ștergerea fără aspirare prealabilă. Aspirarea optimă a părului cu filtru integrat pentru păr. Curăță chiar până la margine.
Ștergerea este cu 20% mai curată decât cu un mop obișnuit și mult mai ușoara
- Sistem cu 2 rezervoare: udarea permanentă a rolelor din recipientul de apă curata în timp ce murdăria este colectată în rezervorul de apă murdara.
- Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire.
- Rolele se pot spăla la mașină la 60 ° C.
Independent și ușor de manevrat
- Practic pentru întreruperi de lucru: dispozitivul stă singur.
- Curățarea fără efort sub mobilier și în jurul obiectelor.
- Patru role cu rotatie in sens invers asigură o alunecare ușoară și fără efort pe podea.
Două moduri diferite de curățare, plus funcția de amplificare turatie
- Rotirea rolei și cantitatea de apă pot fi reglate în funcție de tipul de murdărie și podea, funcția suplimentară Boost pentru murdăria persistentă
- Potrivit pentru toate podelele dure – inclusiv parchet, laminat, piatră și dale ceramice, PVC și vinil.
- Umezeala reziduală scăzută înseamnă că pardoselile pot fi calcate din nou după aproximativ 2 minute.
Durata de activitate de aprox. 45 de minute datorită baterii litiu-ionice de puternice
- Funcție de curățare a aparatului și a rolelor.
- Libertate maximă de mișcare atunci când curățați, datorită faptului că sunteți independenți de prizele electrice - nu este nevoie să va mutati la alte prizele.
- Afișajul LED în trei trepte funcționează ca un indicator intuitiv al nivelului bateriei.
Monitorizare inteligentă a nivelului rezervorului
- Semnal vizual și auditiv pentru rezervorul gol de apă curată și pentru rezervorul plin de apă murdară
- Protecție la supraumplere: oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²)
|approx. 175
|Capacitate rezervor apă curată (ml)
|400
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|200
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|300
|Timp de uscare pardoseli (min)
|approx. 2
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|59
|Tensiune acumulator (V)
|25
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2,85
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|approx. 45
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|4
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Aparatele de curatat podele Kärcher obțin o performanță de curățare cu până la 20% mai bună decât un mop convențional în categoria de testare "Ștergere". Aceasta se referă la rezultatele medii ale testelor pentru eficiența curățării, colectarea murdăriei și curățarea marginilor. /
**Aparatele curatat podele Kärcher pot reduce la jumătate timpul de curățare, deoarece murdăria obișnuită din gospodărie poate fi îndepărtată de pe podelele dure într-un singur pas, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a șterge.
Scope of supply
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 4 Bucată
- Rolă pentru suprafețe din piatră: 4 Bucată
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 500 ml, Detergent RM 537 30 ml pentru pardoseală din piatră, 30 ml
- Stație de curățare și stationare
- Încărcător acumulator
- Perie de curățare
Echipament
- Turația rolei și volumul de apă reglabil
- Sistem cu două rezervoare
- LED-uri integrate
- Mod de autocurățare
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Chiar și murdăria persistentă
- Murdărie grosieră
- Murdărie fină
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă