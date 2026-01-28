Purificarea perfectă a aerului pentru camere mici, camere de copii și spații de lucru individuale - purificatorul de aer AF 20 filtrează aerul din interior de alergeni, poluanți și agenți patogeni cu ajutorul sistemului său de filtrare în mai multe straturi. Printre alte caracteristici se numără filtrele cu încărcare cu cărbune activ, precum și un afișaj pentru indicarea în format alfanumeric a calității aerului în particule PM2,5 în µg/m³, a calității aerului prin intermediul unui cod de culori, a temperaturii și a umidității. Purificatorul de aer reprezintă, de asemenea, o alegere excelentă datorită funcției de temporizare, a blocării de siguranță pentru copii, a modului de noapte și a funcționării ultrasilențioase, precum și datorită eficienței filtrului de 99,95% pentru particule de 0,3 µm și a unui senzor laser de înaltă calitate pentru modul automat. Acest lucru înseamnă că în modul automat nivelul de performanță se adaptează la nivelul de poluare al aerului. De asemenea, durata de viață a filtrului este de aproximativ un an, în funcție de poluarea aerului și de intensitatea de utilizare.