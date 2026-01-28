Aparatul de spălat cu înaltă presiune cu apă rece HD 10/21-4 S, cu un motor trifazic, oferă un nivel ridicat de confort și o putere impresionantă de 210 bari, cu un debit maxim de 1.000 l/h. Datorită designului vertical, aparatul ocupă mai puțin spațiu decât aparatele convenționale și este mai ușor de manevrat, în special în jurul obstacolelor. Acest lucru este facilitat și de roțile mari, din cauciuc, care permit transportul ușor al aparatului chiar și pe terenuri accidentate. Accesoriile care nu sunt folosite pot fi depozitate în compartimentul separat pentru duze, astfel încât să nu se piardă. Inovațiile noi garantează o utilizare fără efort și un montaj și demontaj rapid: în timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere la zero, dispozitivele de prindere rapidă EASY!Lock fac manipularea de cinci ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor tradiționale cu șuruburi, fără a pierde din robustețe sau durabilitate. Modelul 10/21-4 S a fost proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Capul cilindrului din alamă, rezistent la agenții de curățare, și pistoanele din oțel inoxidabil cumanșoane ceramice asigură o durată lungă de viață.