Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 S
Aparatul de spălat cu presiune HD 10/21-4 S, cu design vertical, impresionează prin pistolul de înaltă presiune EASY!Force, controlul prin comutator de presiune și lancea de pulverizare din oțel inoxidabil rotativă.
Aparatul de spălat cu înaltă presiune cu apă rece HD 10/21-4 S, cu un motor trifazic, oferă un nivel ridicat de confort și o putere impresionantă de 210 bari, cu un debit maxim de 1.000 l/h. Datorită designului vertical, aparatul ocupă mai puțin spațiu decât aparatele convenționale și este mai ușor de manevrat, în special în jurul obstacolelor. Acest lucru este facilitat și de roțile mari, din cauciuc, care permit transportul ușor al aparatului chiar și pe terenuri accidentate. Accesoriile care nu sunt folosite pot fi depozitate în compartimentul separat pentru duze, astfel încât să nu se piardă. Inovațiile noi garantează o utilizare fără efort și un montaj și demontaj rapid: în timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere la zero, dispozitivele de prindere rapidă EASY!Lock fac manipularea de cinci ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor tradiționale cu șuruburi, fără a pierde din robustețe sau durabilitate. Modelul 10/21-4 S a fost proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Capul cilindrului din alamă, rezistent la agenții de curățare, și pistoanele din oțel inoxidabil cumanșoane ceramice asigură o durată lungă de viață.
Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!LockIn sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Calitate Karcher dovedităElectromotor în patru poli, răcit cu apă Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica șasiu din plastic, antirupere si mai dur
Filtru fin pentru apăFiltrul fin pentru apa, mare si integrat, protejeaza cu incredere pompa de inalta presiune impotriva particulelor mici de mizerie Protejează pompa de înaltă presiune și prelungește durata de funcționare
Mobilitate crescută
- Roți mari gumate pentru teren denivelat și scări
- Principiu de sac în roaba adeverit pentru un transport sigur și ergonomic
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|1000
|Temperatura de admisie (°C)
|up to 60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|210 / 21
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|231 / 23,1
|Putere (kW)
|8
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|62,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|68,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
Echipament
- Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa şi racire cu apa
- Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane ceramice
- Presiune de decuplare
- Filtru fin de apa integrat
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Fiting admisie apa din alama