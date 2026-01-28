Aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 6/15 G este extrem de ușor transportabil într-o mașină și poate realiza sarcini de curățare solicitante cu o presiune de lucru de până la 150 bari, o pompă robustă și un volum de apă de până la 600 litri pe oră. Motorul pe benzină integrat (EU STAGE V) permite autonomia față de sursele de alimentare externe, roțile garantează mobilitatea necesară la locul de utilizare, iar mânerul ergonomic și depozitul practic al accesoriilor asigură o utilizare facilă. Componentele, protejate prin supape termice și de siguranță, sunt ușor accesibile. Cadrul din oțel al HD 6/15 G Classic previne, de asemenea, în mod fiabil deteriorarea rezultată din șocurile mecanice externe.