Aparat de spalat cu presiune ultra-inalta profesional HD 13/35 Ge Cage
Acest produs foloseste o presiune de pana la 350 bar pentru a indeparta chiar si cea mai persistenta murdarie. Cusca robusta asigura protectie de jur imprejur si permite mutarea in siguranta cu o macara. Foloseste principiul troliului cu sac pentru transportarea sa facila.
Presiunea de exploatare de pana la 350 bar indeparteaza chiar si cea mai persistenta murdarie. Cusca robusta protejeaza intreaga masina si permite mutarea acesteia in conditii de siguranta folosind o macara. Poate fi transportata folosind principiul de carucior impins. Numeroase alte detalii fac ca aceasta masina sa fie prima optiune a utilizatorilor profesionisti. Practic si comod: Suportul pentru lance si carligul pentru furtun integrat garanteaza accesibilitatea accesoriilor pe masina. Contorul orar arata mereu durata exacta de exploatare a pompei. Depozitare in conditii de siguranta: Accesoriile si uneltele sunt depozitate intr-o cutie protejata. Usor de deplasat: principiul caruciorului actionat prin impingere face posibil transportul cu usurinta al masinii chiar si in zone greu accesibile. Fiabil si sigur: Pompa cu arbore cotit de mare performanta de la Kärcher garanteaza presiunea optima. Decuplarea optionala la mers in gol protejeaza masina dar si utilizatorul.
Caracteristici si beneficii
Pistol manual industrial
Reglare a turatiei.
Mobilitate
Independenta
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - 35
|Debit transportat (l/h)
|500 - 1300
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Combustibil
|Benzina
|Producator motoare
|Honda
|Tipul motorului
|GX 690
|Putere motor (kW)
|16
|Tipul pompei
|Pompă Kärcher cu arbore cotit cu performanțe maxime
|Greutate fără accesorii (kg)
|122
|Greutatea cu accesorii (kg)
|150
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: Pistol de pulverizare industrial
- Lance de pulverizare din inox: 700 mm
- Duza cu jet plat
Echipament
- Pornire electrica
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: De mare capacitate
- Supapa de siguranță
- Contoar ore de functionare
