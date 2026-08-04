Generator apa calda HWE 860

Radiator electric individual

Boiler electric individual cu cutie distributie. Se poate furniza cu temporizator si telecomanda aer cald/rece.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 3
Tensiune (V) 400
Frecvență (Hz) 50 - 60
Debit transportat (l/h) min. 700 - max. 1300
Putere (kW) 24
Capacitate de încălzire (kW) 24
Siguranta (A) 50
Temperatura de admisie (°C) up to 80
Cantitatea minima de alimentare (l/h) min. 700
Temperatura maxima de lucru (°C) max. 85
Capacitate boiler cu camera preincalzire (l) 19
Greutatea cu accesorii (kg) 42
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 700 x 610 x 720

Echipament

  • Setarea temperaturii
  • Termostat de siguranță
Generator apa calda HWE 860
Generator apa calda HWE 860
Domenii de intrebuintare
  • Generator electric de apă caldă pentru funcționare fără emisii de gaze de eșapament în interior
  • Pentru operațiuni și sarcini de curățare în industria alimentară
  • În hale de producție și ateliere unde este nevoie de apă caldă
  • Spații publice interioare în care este necesară apa caldă
Accesorii
Detergenti
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Created with AI (artificial intelligence)

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