Generator apa calda HWE 860
Radiator electric individual
Boiler electric individual cu cutie distributie. Se poate furniza cu temporizator si telecomanda aer cald/rece.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Debit transportat (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Putere (kW)
|24
|Capacitate de încălzire (kW)
|24
|Siguranta (A)
|50
|Temperatura de admisie (°C)
|up to 80
|Cantitatea minima de alimentare (l/h)
|min. 700
|Temperatura maxima de lucru (°C)
|max. 85
|Capacitate boiler cu camera preincalzire (l)
|19
|Greutatea cu accesorii (kg)
|42
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|700 x 610 x 720
Echipament
- Setarea temperaturii
- Termostat de siguranță
Domenii de intrebuintare
- Generator electric de apă caldă pentru funcționare fără emisii de gaze de eșapament în interior
- Pentru operațiuni și sarcini de curățare în industria alimentară
- În hale de producție și ateliere unde este nevoie de apă caldă
- Spații publice interioare în care este necesară apa caldă