Kärcher iSolar. Solutia sistem pentru curatarea panourilor solare.

Curata panourile – asigura-ti randamentul

Primul sistem de curatare testat DLG pentru sisteme fotovoltaice! Solutiile de curatare inteligente de la Kärcher va asigura panouri solare curate fara compromisuri – si pana la

20% mai mult randament decat atunci cand erau murdare.

Nu exista limite in modul de folosire al iSolar. Oriunde exista sisteme fotovoltaice si solare – agricultura, comert, industrie sau acasa – cu iSolar poti fii sigur ca energia solara este captata corect. Este folositor in special in zonele cu mult praf sau murdarie. In agricultura, principalele probleme sunt praful de pe campurile invecinate si gazele de esapament de la grajduri. Kärcher iSolar reprezinta o alegere economica atat pentru operatorii de sistem cat si pentru furnizorii de servicii de curatare.

Recomandarea noastra pentru curatarea sistemelor fotovoltaice: curatitorulHDS 10/20-4 M cu apa calda cu inalta presiune sau HD 10/23-4 S curatitorul cu inalta presiune fara incalzire combinat cu sistemul de dedurizare a apei Kärcher si accesoriile iSolar. Aveti nevoie de o perie disc si o lance telescopica.