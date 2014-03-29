Kärcher iSolar. Solutia sistem pentru curatarea panourilor solare.
Resturile de praf, funingine si polen pot reduce performanta sistemelor fotovoltaice si a panourilor solare termice cu pana la 20%. Puterea naturala a ploii, condensului si vantului nu este atat de mare incat sa curete eficient panourile. Din acest motiv Kärcher va ofera acum noi accesorii pentru curatitoarele cu inalta presiune cu care puteti curata panourile solare: cu iSolar, un sistem cu perii rotative conectat la o lance telescopica, poti curata eficient pana la 1.500 m² de module, in functie de designul lor. iSolar a fost certificat de DLG (Societatea Germana pentru Agricultura).
Curata panourile – asigura-ti randamentul
Primul sistem de curatare testat DLG pentru sisteme fotovoltaice! Solutiile de curatare inteligente de la Kärcher va asigura panouri solare curate fara compromisuri – si pana la
20% mai mult randament decat atunci cand erau murdare.
Nu exista limite in modul de folosire al iSolar. Oriunde exista sisteme fotovoltaice si solare – agricultura, comert, industrie sau acasa – cu iSolar poti fii sigur ca energia solara este captata corect. Este folositor in special in zonele cu mult praf sau murdarie. In agricultura, principalele probleme sunt praful de pe campurile invecinate si gazele de esapament de la grajduri. Kärcher iSolar reprezinta o alegere economica atat pentru operatorii de sistem cat si pentru furnizorii de servicii de curatare.
Recomandarea noastra pentru curatarea sistemelor fotovoltaice: curatitorulHDS 10/20-4 M cu apa calda cu inalta presiune sau HD 10/23-4 S curatitorul cu inalta presiune fara incalzire combinat cu sistemul de dedurizare a apei Kärcher si accesoriile iSolar. Aveti nevoie de o perie disc si o lance telescopica.
Delicat dar minutios: iSolar 800/400
Periile iSolar 400 si iSolar 800 sunt alimentate cu apa de la curatitorul cu inalta presiune, care ajuta la indepartarea murdariei. Oricum, curatarea efectiva este obtinuta gratie actiunii mecanice a perilor periei. Perii sunt facuti din nylon si curata suprafata fara sa o zgarie. iSolar 800/400 functioneaza la presiune joasa, si nu exista niciun pericol de deteriorare a panoului. Pentru durata mare de viata a produsului, periile rotative sunt prevazute cu rulmenti cu bile.
iSolar 400
Peria disc alimentata cu apa iSolar 400 opereaza pe o latime de 400 mm si este potrivita mai ales pentru curatarea sistemelor fotovoltaice de dimensiuni mici sau medii. Gratie greutatii reduse si designului ergonomic, chiar si sistemele aflate la inaltime pot fi curatate cu usurinta.
- Model entry-level compact pentru zone inguste
- In special pentru sistemele ridicate de la sol
- Perie disc alimentata cu apa cu rulmenti cu bile
- Conexiune M 18 × 1.5; compatibila cu masinile standard HD/HDS
- Pre-clatirea panourilor adiacente
iSolar 800
Capatul periei alimentate cu apa iSolar 800 cu latimea de 800 mm este alcatuit din doua perii disc ce se rotesc in sensuri opuse si este folosit pentru curatarea sistemelor fotovoltaice
. Gratie sensului invers de rotatie, periile echilibreaza
fortele transversale si sunt usor de folosit. Si articulatia flexibila in unghi din zona de conexiune a capatului iti permite sa il folosesti cu usurinta. Astfel perii vor sta drept, asigurand o curatare uniforma. Capatul perie este creat special pentru a fi folosit pe zone mari - ideal pentru curatarea sistemelor mari, ca de exemplu a celor amplasate pe acoperis.
- Acopera zone mari si curata eficient
- Usor de folosit gratie echilibrarii fortelor transversale
- Perii disc ce se rotesc in sens invers cu rulmenti cu bila
- Conexiune articulata din alama pentru unghi de lucru flexibil
- Conexiune M 18 × 1.5; compatibil cu masinile standard HD/HDS
- Pre-clatire a modulelor adiacente
Protectie impotriva socurilor iSolar pentru utilizare in siguranta pe acoperisuri.
- Sistem de siguranta certificat, conform cu standardele
- Opritor cadere ghidat cu amortizor de soc
- Cutie robusta de metal pentru depozitare si transport
- include 12 m de franghie de ghidaj
- Banda de oprire pentru fixare
- ham de siguranta cu elemente de fixare cu eliberare rapida
Depuneri de calcar si murdarie persistenta: dizolvata sigur.
Apa dura poate conduce la reziduuri de calcar ce pot reduce considerabil performanta panoului. Sistemele de dedurizare mobile Kärcher si Solutia de Curatare Solar RM 99 va asigura protectie impotriva darelor de calcar. In dedurizatorul de apa, o rasina cu schimb de ioni indeparteaza calcarul dizolvat din apa si reduce duritatea apei cu 0–1 °dH. Daca nu este de ajuns curatarea numai cu apa, de exemplu in cazul grasimii, Solutia de curatare Solar RM 99 inlatura murdaria si calcarul dizolvat si previne aparitia urmelor de calcar.
Solutia de curatare RM 99 Solar: eficienta si delicata
- Eficienta pentru indepartarea delicata a chiar si celei mai persistente murdarii
- Previne depunerile de calcar pentru
- toate nivelurile de duritate a apei
- Biodegradabil
Unitate anti-calcar mobila
Apa dura poate lasa urme de calcar. Sistemele de dedurizare mobile Kärcher WS 50 si Solutia de Curatare Solar RM 99 va asigura protectie impotriva darelor de calcar. In dedurizatorul de apa, o rasina cu schimb de ioni indeparteaza calcarul dizolvat din apa si reduce duritatea apei cu 0–1 °dH. Se usuca fara a lasa urme dupa curatare.
- Mobilitate excelenta si transport usor
- Cadru din otel tubular acoperit cu vopsea pulbere cu roti pneumatice mari